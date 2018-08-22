Форма "ПСЖ" для Лиги Чемпионов, которая наверняка понравится Смолову (фото)

В сети были опубликованы фотографии потенциальной формы "ПСЖ" для участия в Лиге чемпионов этого сезона.Парижане могут сыграть в Лиге чемпионов не в форме с логотипом Nike, а в форме с лого Air Jordan. Впрочем, стоит отметить, что Air Jordan – это подразделение Nike.Первый комплект будет выполнен в белом цвете, второй – в черном. Федор Смолов точно бы оценил.Напомним, что после игры на Чемпионате мира с Хорватией, в которой нападающий сборной России Федор Смолов не забил пенальти, футболист заявил:- К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла.Источник: FootyheadlinesСмотрите по теме: