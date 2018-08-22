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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Форма "ПСЖ" для Лиги Чемпионов, которая наверняка понравится Смолову (фото)
В сети были опубликованы фотографии потенциальной формы "ПСЖ" для участия в Лиге чемпионов этого сезона.
Парижане могут сыграть в Лиге чемпионов не в форме с логотипом Nike, а в форме с лого Air Jordan. Впрочем, стоит отметить, что Air Jordan – это подразделение Nike.
Первый комплект будет выполнен в белом цвете, второй – в черном. Федор Смолов точно бы оценил.
Напомним, что после игры на Чемпионате мира с Хорватией, в которой нападающий сборной России Федор Смолов не забил пенальти, футболист заявил:
- К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла.
Источник: Footyheadlines
Смотрите по теме:
Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола
Парижане могут сыграть в Лиге чемпионов не в форме с логотипом Nike, а в форме с лого Air Jordan. Впрочем, стоит отметить, что Air Jordan – это подразделение Nike.
Первый комплект будет выполнен в белом цвете, второй – в черном. Федор Смолов точно бы оценил.
Напомним, что после игры на Чемпионате мира с Хорватией, в которой нападающий сборной России Федор Смолов не забил пенальти, футболист заявил:
- К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла.
Источник: Footyheadlines
Смотрите по теме:
Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола
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