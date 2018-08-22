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Форма "ПСЖ" для Лиги Чемпионов, которая наверняка понравится Смолову (фото)

В сети были опубликованы фотографии потенциальной формы "ПСЖ" для участия в Лиге чемпионов этого сезона.

Парижане могут сыграть в Лиге чемпионов не в форме с логотипом Nike, а в форме с лого Air Jordan. Впрочем, стоит отметить, что Air Jordan – это подразделение Nike.

Первый комплект будет выполнен в белом цвете, второй – в черном. Федор Смолов точно бы оценил.

Форма "ПСЖ" для Лиги Чемпионов, которая наверняка понравится Смолову (фото)




Напомним, что после игры на Чемпионате мира с Хорватией, в которой нападающий сборной России Федор Смолов не забил пенальти, футболист заявил:

- К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла.

Источник: Footyheadlines

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Теги: Смолов ПСЖ
Сегодня, 13:10
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(2)
№4 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ww
Идиот.

Согласен на 100%
Хотя в прессе частенько берут слова лишь из контекста
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
№3 Написал: ww Белгород (Сегодня, 14:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
его слова:
"Я благодарен за то, что эта ситуация произошла".
А МЫ БЛАГОДАРНЫ?!!
Идиот.


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 13:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Заголовок - бред сивой кобылы!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:15) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
эйр джордан - это не подразделение Найки (кто не знает - так верно произносится).
это для того, кто писал статью.
это просто линейка про-модели от определенного человека
так же есть Родригесы от Сирки, к примеру
ну или Леброны у того же Nike


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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