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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Никола Влашич: вижу шансы драться с "Ромой" за второе место. Но они не очень велики
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал расклады в группе G, куда помимо «армейского» клуба попали «Реал», «Рома» и «Виктория».
— Нам достались две команды высочайшего уровня. С «Викторией» нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах. Увидел, что мы попали к «Реалу», и сразу подумал: «А ведь Криштиану Роналду у них больше нет» (улыбается). С ним «Реал» был, пожалуй, лучшей командой мира, без него – по-прежнему безумно силен, это однозначно фаворит нашей группы. Но фаворит ли всей Лиги чемпионов? На это даст ответ только сам сезон.
Я вижу наши шансы в том, чтобы «драться» с «Ромой» за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие – выступить на самом высоком уровне в компании этих трех команд, — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.
— Нам достались две команды высочайшего уровня. С «Викторией» нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах. Увидел, что мы попали к «Реалу», и сразу подумал: «А ведь Криштиану Роналду у них больше нет» (улыбается). С ним «Реал» был, пожалуй, лучшей командой мира, без него – по-прежнему безумно силен, это однозначно фаворит нашей группы. Но фаворит ли всей Лиги чемпионов? На это даст ответ только сам сезон.
Я вижу наши шансы в том, чтобы «драться» с «Ромой» за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие – выступить на самом высоком уровне в компании этих трех команд, — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.
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