Новости партнеров

Никола Влашич: вижу шансы драться с "Ромой" за второе место. Но они не очень велики

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал расклады в группе G, куда помимо «армейского» клуба попали «Реал», «Рома» и «Виктория».

— Нам достались две команды высочайшего уровня. С «Викторией» нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах. Увидел, что мы попали к «Реалу», и сразу подумал: «А ведь Криштиану Роналду у них больше нет» (улыбается). С ним «Реал» был, пожалуй, лучшей командой мира, без него – по-прежнему безумно силен, это однозначно фаворит нашей группы. Но фаворит ли всей Лиги чемпионов? На это даст ответ только сам сезон.

Я вижу наши шансы в том, чтобы «драться» с «Ромой» за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие – выступить на самом высоком уровне в компании этих трех команд, — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.
Теги: Влашич ЦСКА Рома
Сегодня, 22:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 23:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как то быстро он стал наивным ишаком
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 22:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не могу сказать, что они очень велики... smile
Регистрация: 21.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (7)

laughing


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.