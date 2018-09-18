Возвращение в Лигу чемпионов не удалось - "Локомотив" разгромлен в Турции

Возвращение "Локомотива" в Лигу чемпионов спустя более чем 15 лет не удалось.Московский клуб был разгромлен "Галатасараем" 3:0.Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+3.– Муслера, Азиз, Нагатомо, Линнес, Фернандо, Ндиайе, Донк, Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригеш (Инан, 88), Дердийок (Оньекуру, 82).– Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Фернандеш, Денисов, Миранчук (Миранчук, 86), Крыховяк, Идову, Фарфан.Чорлука (23), Ндиайе (42), Идову (60), Фернандо (72), Денисов (88).Ндиайе (87).