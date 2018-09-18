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Возвращение в Лигу чемпионов не удалось - "Локомотив" разгромлен в Турции

Возвращение "Локомотива" в Лигу чемпионов спустя более чем 15 лет не удалось.

Московский клуб был разгромлен "Галатасараем" 3:0.

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

"Галатасарай" - "Локомотив" 2:0

Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+3.

"Галатасарай" – Муслера, Азиз, Нагатомо, Линнес, Фернандо, Ндиайе, Донк, Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригеш (Инан, 88), Дердийок (Оньекуру, 82).

"Локомотив" – Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Фернандеш, Денисов, Миранчук (Миранчук, 86), Крыховяк, Идову, Фарфан.

Предупреждения: Чорлука (23), Ндиайе (42), Идову (60), Фернандо (72), Денисов (88).
Удаление: Ндиайе (87).
Теги: Локомотив Галатасарай
Вчера, 23:52
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№38 Написал: Thriller (Сегодня, 00:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Посмотрим, у нас команда новая, молодая. Можно чего угодно ожидать и разгрома чехов и их победы


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№37 Написал: anonymous (Сегодня, 00:09) #
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Цитата: Пивовед
Проигрывает Спартак
Разноцветная пи3досестрия:
- АААА!! Пазорр! Осрамиле честь СТРАНЫ !

Обосрался Локомотив .
цветная Пиздосестрия :
- Ну, ничего, девушки, бывает, это у нас такой уровень расейскава футбола.

Спартак в ЛЧ уже не проигрывает в этом сезоне, т.ч. беспокоица не о чём
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№36 Написал: Kostik (Сегодня, 00:09) #
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online

Позорище..и это чемпион рф
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№35 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В принципе все закономерно.Локо и в чемпионате никакущий.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№34 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Галатасарай" - "Локомотив" 2:0

Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+3.

Один гол комментатор не засчитал.... anguished
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№33 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Пивовед,
Иди русский подучи, потом пиши ДБЛь


за грамматику вцепился, баклан?
иди грызни болтеца: ваша челядь обосралась на виду у всей Европы.

Цитата: Thriller
Цитата: Пивовед
Проигрывает Спартак

Да не ссы, скоро уже в Австрии свиную рульку с пивком съедят blush


уверен, что чехи завтра не приготовят *конево колено* ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№32 Написал: Thriller (Сегодня, 00:05) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Проигрывает Спартак

Да не ссы, скоро уже в Австрии свиную рульку с пивком съедят blush


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№31 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 00:04) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,
Иди русский подучи, потом пиши ДБЛь
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№30 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:03) #
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online

Цитата: imaginary
Смолов травмирован или что там, в кабаках забухал?
вроде ради ЛЧ уходил из Кранодара

Сыграет в последнем матче.. минут 20
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№29 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 00:02) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
хорошо,что я смотрел-Ливерпуль ПСЖ
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№28 Написал: imaginary (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Смолов травмирован или что там, в кабаках забухал?
вроде ради ЛЧ уходил из Кранодара
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№27 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
говорил же надо семина еще на 14 лет снимать.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№26 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Проигрывает Спартак
Разноцветная пи3досестрия:
- АААА!! Пазорр! Осрамиле честь СТРАНЫ !

Обосрался Локомотив .
цветная Пиздосестрия :
- Ну, ничего, девушки, бывает, это у нас такой уровень расейскава футбола.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№25 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:00) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Lokoflesh
Проиграли из-за невынужденных ошибок.
Могли гол забить в первом тайме, но не свезло.
Обидно конечно с таким счетом проигрывать, но нужно учиться, чтобы в след. раз было лучше.


Люди, как бы не печально признавать, но Сарай мог вкатить еще 3-4, при том, что арбитр не заметил две откровенных руки в штрафной Локо.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№24 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 00:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Жду здесь Локофрэша и Филина 89 , после поражения Спартака от Ахмата они были очень красноречивы и жизнерадостны .

Не дождёшься. grinning
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№23 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 00:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А что за дурацкое название статьи? Локо не вернулся в ЛЧ? Локо не играл?
Вернулся и первую игру проиграл. Что значит "возвращение не удалось"?
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№22 Написал: следующий (Вчера, 23:59) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
А что вы хотели от команды без тренера.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№21 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 23:58) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не раз говорил что нечего нашим клубам делать в ЛЧ, Сарай просто быстрее двигал мяч и думал на поле, а так команда очень средненькая и домашняя на выезде ей будет очень тяжело
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№20 Написал: boralex саратов (Вчера, 23:58) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жаль, играли всё-таки.. Моментов создано немало, но утёрли нас с крупным. Не знаю, все всё видели.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№19 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:58) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Проиграли из-за невынужденных ошибок.
Могли гол забить в первом тайме, но не свезло.
Обидно конечно с таким счетом проигрывать, но нужно учиться, чтобы в след. раз было лучше.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№18 Написал: Antip7 (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: FC VOLGA
Неплохая вторая половина первая тайма ,и на этом всё ,в итоге позор. И ведь не скажешь что незаслуженно ,все по делу. Локо не готов к Лиге чемпионов.Миранчук ,Фернандешь и Кверквелия отвратительно играли ,худшие футболисты на поле.

Миранчук вообще скурвился (как сказал бы Крыховьяк). Поляк - единственное светлое пятно на поле.

Хеведес и Кверквелия -тихий ужас, Идову -ФНЛ, к Фарфану всё никак третья молодость не придёт, Фернандес зарплату выбивает, Миранчук, наверное, решает где поставить в доме золотой унитаз (вообще не смотрит куда мяч отдает).. это что за.. такого в прошлом сезоне не было.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: Плакса Миртл Кировск (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, Локомотив! Погоди-и-и-и! dizzy_face
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: Alter ego (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не люблю категоричности в выражениях, но сегодня Локомотив обделался. Не забивал свои моменты, в концовке первого тайма была надежда, но потом привез себе и штрафной и пенальти. С приемом мяча как в юношах, как от деревянных отскакивал
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№15 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:57) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давайте на секундочку абстрагируемся и представим Спартак в ранге чемпиона получает треху, чувствуете вонь болотную и конский навоз летящий на вентилятор. Ан нет сегодня скромные девки, тихо без шума чпок и все
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№14 Написал: alexpyat Пятигорск (Вчера, 23:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Проиграли сами себе... Первый гол результат трусости перед ЛЧ и трибунами. Второй гол на мой взгляд ошибка Гили при установке стенки - там камаз бы проехал, не то что мяч пролетел. Ну и после второго сдулись морально. Все равно конечно моментами играли классно, но реализация отвратительная! Просрали несколько тысячепроцентных моментов. Нападающих у нас так и нет. Очень невзрачно который матч играет Чорлука - не понимаю как можно было отпустить Пейчиновича в другую команду. Денисов и Крыховяк к минуте 60й умерли физически. В общем увы, увы и еще раз увы. Одно радует - моменты у нас были, а значит есть шансы на дальнейшие результаты.
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№13 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: zenit47
СуперШтангист,
Удаление было на 87 минуте, не усугубляй

Пеналь тоже был после удаления, если что. Разница в 3 и более мячей считается разгромной, разве нет? До удаления Галатасарай уверенно выигрывал, после, разгромно победил.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: ПавКо Тушино-М (Вчера, 23:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
а ведь реально получили поделом! Палычу типа готовиться, млять wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: anonymous (Вчера, 23:56) #
  • -3
  •  (5)

позор, с сараем можно и нужно было играть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: imaginary (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
всё логично, Локомотив не играет в футбол в 2018 году, надеюсь, что начнёт
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:55) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
СуперШтангист,
Удаление было на 87 минуте, не усугубляй
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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