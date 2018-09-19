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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Даниэле Де Росси: возможно, добьемся положительного результата в матче с "Реалом"
Полузащитник и капитан "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал, чего ждет от матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
"Можем ли мы повторить успех прошлого сезона? Почему бы и нет? В прошлом году, теоретически, у нас была более сложная группа. Конечно, потребуется больше приверженности и последовательности, чтобы повторить это.
В прошлом сезоне нас критиковали за неудачи, но мы завершили сезон на позитивной ноте, хоть и без трофеев. Возможно, мы сможем добиться положительного результата, который вернет "Роме" уверенность", — приводит слова хавбека Football Italia.
"Газета.ру"
"Можем ли мы повторить успех прошлого сезона? Почему бы и нет? В прошлом году, теоретически, у нас была более сложная группа. Конечно, потребуется больше приверженности и последовательности, чтобы повторить это.
В прошлом сезоне нас критиковали за неудачи, но мы завершили сезон на позитивной ноте, хоть и без трофеев. Возможно, мы сможем добиться положительного результата, который вернет "Роме" уверенность", — приводит слова хавбека Football Italia.
"Газета.ру"
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