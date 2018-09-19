Даниэле Де Росси: возможно, добьемся положительного результата в матче с "Реалом"

Полузащитник и капитан "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал, чего ждет от матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала"."Можем ли мы повторить успех прошлого сезона? Почему бы и нет? В прошлом году, теоретически, у нас была более сложная группа. Конечно, потребуется больше приверженности и последовательности, чтобы повторить это.В прошлом сезоне нас критиковали за неудачи, но мы завершили сезон на позитивной ноте, хоть и без трофеев. Возможно, мы сможем добиться положительного результата, который вернет "Роме" уверенность", — приводит слова хавбека Football Italia.