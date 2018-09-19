Новости партнеров

"Аякс" - "АЕК": Хунтелар и Блинд в стартовом составе хозяев

Голландский "Аякс" и греческий "АЕК" объявили составы на предстоящий матч.

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Де Йонг, Мазрауи, Шоне, Зиеш, Эйтинг, Тадич, Хунтелар, Нерес

"АЕК": Баркас, Чосич, Ламборопулос, Ойконому, Хулт, Симоэш, Галонопулос, Бакакис, Кланаридис, Манталос, Понсе
Теги: Хунтелар Аякс АЕК
Сегодня, 19:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.