После тренировки "Спартака" сработала пожарная тревога - один из игроков принял очень горячий душ

После тренировки "Спартака" в Вене накануне матча Лиги Европы с "Рапидом" на "Альянц-штадионе" сработала пожарная сигнализация.При этом ни сотрудники стадиона, ни футболисты "Рапида", которые в этот момент находились в пресс-центре на презентации команды, своих мест не покидали в течение 10 минут.По словам сотрудников арены, тревога была вызвана тем, что кто-то из игроков "Спартака" принимал после тренировки душ со слишком горячей водой, и пар попал в датчик сигнализации, которая от этого сработала.