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После тренировки "Спартака" сработала пожарная тревога - один из игроков принял очень горячий душ

После тренировки "Спартака" в Вене накануне матча Лиги Европы с "Рапидом" на "Альянц-штадионе" сработала пожарная сигнализация.

При этом ни сотрудники стадиона, ни футболисты "Рапида", которые в этот момент находились в пресс-центре на презентации команды, своих мест не покидали в течение 10 минут.

По словам сотрудников арены, тревога была вызвана тем, что кто-то из игроков "Спартака" принимал после тренировки душ со слишком горячей водой, и пар попал в датчик сигнализации, которая от этого сработала.

СЭ
Сегодня, 21:34
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№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:23) #
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«Зенит»
Борщ варили из негритятины)))
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№6 Написал: borlas (Сегодня, 21:59) #
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online

Жрите и не пистите smile
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
pfkegjbl 2,
Так была уже вчера, клевые клипы а на выходе громкий пук
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 21:45) #
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Болеет за:
«Реал»
Свинная команда и новости о ней свинные...
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: s.o.b. (Сегодня, 21:45) #
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КАМАЗ
Я, конечно, понимаю, что в стане красно-белых не все в порядке, но не публиковать же подобную ересь...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 21:41) #
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«Локомотив»
Следующая новость будет о том как кто-то громко пернул?


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Never cared for what they do
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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:39) #
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*** а срать кто нибудь ходил , где новость, достали
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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