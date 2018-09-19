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"Состав - новый, характер - прежний" - ЦСКА вырвал ничью в Чехии, проигрывая 0:2

Московский ЦСКА смог вырвать ничью в компенсированное арбитром время в 1-ом туре Лиги чемпионов.

При этом, во втором тайме арбитр не засчитал два гола подопечных Гончаренко.

"Виктория Пльзень" (Чехия) – ЦСКА (Россия) 2:2

Голы: 1:0 – 29 Крменчик, 2:0 – 41 Крменчик, 2:1 – 49 Чалов, 2:2 - 90+4 Влашич

"Виктория Пльзень" – Козачик, Перница, Лимберски, Ржезник, Губник, Грошовски, Горшава, Коларж (Чермак, 64), Копиц, Коваржик, Крменчик (Ржезничек, 74).

ЦСКА – Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Бийол, Ефремов (Ахметов, 46), Дзагоев (Жамалетдинов, 74), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 81).

Предупреждения: Ефремов (4), Ахметов (68), Бийол (73), Губник (80), Сигурдссон (82), Родриго Бекао (86).
Теги: ЦСКА Виктория П
Вчера, 23:53
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№76 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 00:47) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Слуцкий в интервью перед матчем не надеялся на положительный результат. Какое счастье для ЦСКА,что главный тренер Ганчаренко. Глядя на этот ЦСКА поневоле вспоминаешь 1992год и команду под руководством Костылева,которая в Испании выиграла у "Барселоны.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№75 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нормальный результат, с точки зрения борьбы за третье место. Думаю, иллюзий по поводу первого-второго места ни у кого нет?

Цитата: rwspartach
Да уж,в очередной раз убеждаюсь, что двуличнее и необъективней болельщиков цска не найти. Когда в прошлый год Спартак упускал победу с марибором в концовке, они дружно визжали про позор. Сегодня же, на последних минутах вырвав ничью у такого же говна, визжат про супер характер и радуются ничейке...

Вы же чемпионами были, а ЦСКА прошел со второго места, да еще и на 90% сменил состав летом
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№74 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 00:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да уж,в очередной раз убеждаюсь, что двуличнее и необъективней болельщиков цска не найти. Когда в прошлый год Спартак упускал победу с марибором в концовке, они дружно визжали про позор. Сегодня же, на последних минутах вырвав ничью у такого же говна, визжат про супер характер и радуются ничейке... confused
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№73 Написал: Sashko Санкт-Петербург (Сегодня, 00:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
На "зубах", но вытащили матч, неважно как, неважно почему, но исключительно я, как болельщик Зенита , был порадован, поздравления коням
Регистрация: 18.09.2012 [жалоба]
№72 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA_Best
Цитата: Макс. Р.
Браво, парни! Команда с характером. Молодёжь с хорошим будущим. Но остаюсь при своём мнении. Михалыч, конечно, гений. Но его Обляков - инородное тело в Команде.

заметил тоже обляков уровня скамейки

Не стоит его перспективы хоронить раньше времени.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№71 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 00:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Макс. Р.
Браво, парни! Команда с характером. Молодёжь с хорошим будущим. Но остаюсь при своём мнении. Михалыч, конечно, гений. Но его Обляков - инородное тело в Команде.

заметил тоже обляков уровня скамейки

Цитата: SPV 77
Какая эйфория у ишаков забавная, а впереди дерби , Реал , Рома smile

у вас впереди лига европы joy
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№70 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Цитата: serega_user
А у вас я так понимаю проблем нет?

Скоро дерби, там посмотрим чьи проблемы круче blush

И посмотрим. В конце концов это всего лишь игра.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№69 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 00:29) #
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: SPV 77
Какая эйфория у ишаков забавная, а впереди дерби smile

Ты главное после того как кони ваш говно клуб иуд выепит не пропадай satisfied
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№68 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А у вас я так понимаю проблем нет?

Скоро дерби, там посмотрим чьи проблемы круче blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№67 Написал: Thriller (Сегодня, 00:28) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Хрюшки смешные такие, здесь хрюкают, а на своих форумах завидуют в открытую


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№66 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 00:26) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ironhorse
Наконец вырисовывается состав, минус Ефремов теперь надолго, Влашича надо срочно выкупать. Судья - презерватив

согласен на 100% за него и 25 млн не жалко
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№65 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 00:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Дочего докатились кони,посмотрите трезво на вещи,это чехи,мдаа,вне вас жаль.Еще раз повторяю,все наши клубы не уровень,даже на фоне чехов.РПЛ,вот наш уровень.Я спать.

кто-то с 0-2 отыгрывается, а кто-то с 2-0 пролетает мимо ЛЧ smirk так что мясные все ваши вопли ниачом. Посмотрим что завтра ваш бордель покажет с Рапидом smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№64 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Какая эйфория у ишаков забавная, а впереди дерби , Реал , Рома smile

А у вас я так понимаю проблем нет? То, что почти все голы со только со стандартов в чемпе забиваете вас не напрягает? И ПАОКу всрали в первом же раунде вас тоже не печалит? А как Ахмат пожарил свинку вас тоже не смущает? А все раздоры в команде чисто по приколу?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№63 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 00:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spartach10
Сметана как?))))))))))))))))))


Ааа)))))))))))))))))))))))))))))))
Карьерка как?)))))))))))))))))
Вазелин от Анжи как?)))))))

Педро smiley smiley smiley
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№62 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 00:23) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пля, ну куда свиньи то лезут!? Слились с отбора, а гонору.... laughing Коней с победой, равной ничьей.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№61 Написал: honey (Сегодня, 00:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Какая эйфория у ишаков забавная, а впереди дерби , Реал , Рома smile

Какая ещё эйфория. Просто рады, что смогли отыграться в самом конце.
Вы то с кем будете играть в ЛЕ? Допустим, вы проиграете, кем вы тогда будете? Если вы команду из ЛЧ приравниваете к говну. То команды из ЛЕ кто тогда? Почему ты пишешь такую нелепую дичь, когда сам завтра можешь ещё больше облажаться.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№60 Написал: Ironhorse Пенза (Сегодня, 00:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Хоть обосраться от горя или величия могут свиньи сраный, но мы потихоньку добавляем от матча к матчу. Посмотрите как хорошо вошёл в игру Ахметов, как не портил игру Дзагоев, как во втором тайме играл на фланге Набабкин. А ещё вернутся Кучаев и Бистрович скоро. И это состав конечный опять наведёт шероху как минимум у нас и если все получится то и в Европе. Влашич вне конкуренции сейчас номер один


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Я никогда не устану повторять...
Регистрация: 1.08.2009 [жалоба]
№59 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 00:16) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: sanyapytilin
sanyapytilin

Хотя да... Были и у вас.. нормальные.. Корсаков, Файзуллин, Харин, Еремин (ЦН), Минько... не спорю..


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№58 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:15) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Дочего докатились кони,посмотрите трезво на вещи,это чехи,мдаа,вне вас жаль.Еще раз повторяю,все наши клубы не уровень,даже на фоне чехов.РПЛ,вот наш уровень.Я спать.

Наши клубы обеспечивают России шестое место в таблице УЕФА. РПЛ - шестой чемпионат в Европе.
А ты спи...


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№57 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 00:14) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: sanyapytilin
Макс, скучаем по 90-м...вы тоже?

По 90-м?)
По отсутствию гинера, газпрома...
Первая лига и пр.?)
Странно)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№56 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:14) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА вновь доказал что это команда с яйцами!Свинорылым завистникам советую сначала посмотреть список стартового состава,сравнить его со своим,а уж потом хрюкать про уровни команд!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№55 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:13) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Макс, скучаем по 90-м...вы тоже?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№54 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:12) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Какая эйфория у ишаков забавная, а впереди дерби , Реал , Рома smile
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№53 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:12) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Всем нормальным болелам Зенита и Спартака, переживавшим за ЦСКА- отдельный респект и успехов завтра Зениту и Спартаку в ЕК.

+


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№52 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 00:12) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: sanyapytilin
Макс, привет, какими судьбами?

Привет) Соскучился)) По...
Например 2008-2010... было время)
Куда Вы все делись?)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№51 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:12) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Привет, кстати, Локомотиву. Почему он во втором тайме так и не перестроился на атаку?
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№50 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 00:11) #
  • -1
  •  (5)
online

Гол отменили неправильно,пенальти не было
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№49 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ничья на поле соперника в ЛЧ. Пустячок, а приятно. Спасибо команде, что боролись до конца.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№48 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:10) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Макс, привет, какими судьбами?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№47 Написал: РБЛип Липецк (Сегодня, 00:10) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: honey
Вы тогда кто? Хуже говна? Ну окей. Вы те, кто это говно хавает.

одним словом - свиньи.
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
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