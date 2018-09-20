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"Бавария" одержала победу над "Бенфикой"

"Бавария" обыграла "Бенфику" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Лига чемпионов

1 тур

"Бенфика" – "Бавария" 0:2

Голы: Левандовски, 10, Саншеш, 54

"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Алмейда, Жардел, Фернандеш (Живкович, 76), Фейса, Пицци (Габриэл, 62), Серви, Сальвио (Силва, 62), Сеферович

"Бавария": Нойер, Боатенг, Киммих, Хуммельс, Алаба, Саншеш, Роббен, Рибери (Гнабри, 62), Родригес (Горецка, 79), Мартинес (Мюллер, 88), Левандовски

Предупреждения: Киммих, 18, Фейса, 22, Жардел, 39, Хуммельс, 52
Теги: Бавария Бенфика
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