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Сергей Хусаинов: пенальти в ворота чехов назначен верно

Известный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал решения судьи Бенуа Бастьена в концовке матча 1-го тура Лиги чемпионов "Виктория" - ЦСКА (2:2).

Арбитр не засчитал гол армейцев, а в добавленное время назначил пенальти в ворота чешской команды. 11-метровый удар реализовал Никола Влашич.

"Чистый пенальти в ворота чехов.Без сомнений. Фол на игроке, к которому летел мяч. Футболист "Виктории" на глазах арбитра повалил Фернандеса в штрафной. Двух мнений быть не может. При этом незадолго до этого армейцы забили чистый гол.

Как говорит Александр Егоров (глава департамента судейства и инспектирования РФС - Прим.), решения принимаются по понятиям, а не по судейскому кодексу. Там никакого нарушения со стороны Марио не было", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов ЦСКА Виктория П
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