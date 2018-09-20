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Роман Бабаев: мы выглядели очень достойно. Я доволен результатом

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат в гостевого матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Виктории" (2:2).

"Мы выглядели очень достойно. Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. Конечно, всегда хочется большего. Но мы играли на выезде и вытащили игру с 0:2. Вполне достойный результат. Ребята молодцы, что собрались, бились до последнего. Могли даже и победить. Поэтому результатом доволен", - цитирует Бабаева Sport24.
Теги: ЦСКА Бабаев Виктория П
Сегодня, 10:14
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№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь у коней есть отмазки,мол молодых много,хотя они забыли с кем играли и у хозяев даже близко нет игроков уровня Акинфеева.Фернандеса и Влашича,а они рады ничьей,
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 10:54) #
  • +2
  •  (4)

хотелось бы послушать другое мнение гражданина Рейнгольда да и Назарова не слышно видимо стихи сочиняет к вечеру прорвет stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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