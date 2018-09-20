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Москва Рубин
Казань Ростов
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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роман Бабаев: мы выглядели очень достойно. Я доволен результатом
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат в гостевого матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Виктории" (2:2).
"Мы выглядели очень достойно. Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. Конечно, всегда хочется большего. Но мы играли на выезде и вытащили игру с 0:2. Вполне достойный результат. Ребята молодцы, что собрались, бились до последнего. Могли даже и победить. Поэтому результатом доволен", - цитирует Бабаева Sport24.
"Мы выглядели очень достойно. Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. Конечно, всегда хочется большего. Но мы играли на выезде и вытащили игру с 0:2. Вполне достойный результат. Ребята молодцы, что собрались, бились до последнего. Могли даже и победить. Поэтому результатом доволен", - цитирует Бабаева Sport24.
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