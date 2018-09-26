Следующий соперник "Локомотива" по ЛЧ потерпел пятое поражение подряд

В матче пятого тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле обыграл "Шальке" с минимальным счетом – 1:0.После этого матча "Шальке" расположился на 18-й строчке, потерпев пятое поражение кряду.Напомним, "Шальке" – соперник "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут в Москве в 3 октября, ответный матч состоится в Гельзенкирхене 11 декабря.