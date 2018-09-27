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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Система видеопомощи арбитрам появится в Лиге чемпионов со следующего сезона
УЕФА анонсировала введение системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов со следующего сезона.
Руководство УЕФА позитивно оценило работу технологии на чемпионате мира-2018. Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что система будет использована в Суперкубке УЕФА, на чемпионате Европы-2020, в Лиге Европы и в Лиге Наций.
Руководство УЕФА позитивно оценило работу технологии на чемпионате мира-2018. Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что система будет использована в Суперкубке УЕФА, на чемпионате Европы-2020, в Лиге Европы и в Лиге Наций.
#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)— UEFA (@UEFA) September 27, 2018
It will also be used in:
?#SuperCup 2019
?@UEFAEURO 2020 final tournament
?@EuropaLeague 2020/21
?#NationsLeague Finals 2021
More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z
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