Система видеопомощи арбитрам появится в Лиге чемпионов со следующего сезона

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)



It will also be used in:



?#SuperCup 2019

?@UEFAEURO 2020 final tournament

?@EuropaLeague 2020/21

?#NationsLeague Finals 2021



More to follow pic.twitter.com/C4jmNPNZ8Z — UEFA (@UEFA) September 27, 2018

УЕФА анонсировала введение системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов со следующего сезона.Руководство УЕФА позитивно оценило работу технологии на чемпионате мира-2018. Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что система будет использована в Суперкубке УЕФА, на чемпионате Европы-2020, в Лиге Европы и в Лиге Наций.