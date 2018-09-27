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Система видеопомощи арбитрам появится в Лиге чемпионов со следующего сезона

УЕФА анонсировала введение системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов со следующего сезона.

Руководство УЕФА позитивно оценило работу технологии на чемпионате мира-2018. Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что система будет использована в Суперкубке УЕФА, на чемпионате Европы-2020, в Лиге Европы и в Лиге Наций.

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