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В продаже на матч ЦСКА - "Реал" осталось менее 5 тысяч билетов

На матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал" в продаже осталось менее 5 тысяч билетов.

Стоимость билетов варьируется от 1500 до 30 тысяч рублей.

Игра состоится на 81-тысячных "Лужниках" 2 октября.

Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 20:25
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(3)
№18 Написал: Batman (Сегодня, 21:23) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Спартак будет сливать говночашку))

Не спартак будет, а вас там будут СНОВА ИМЕТЬ ВО ВСЕ ДЫХАТЕЛЬНО-ПИХАТЕЛЬНЫЕ. Год за годом, сезон за сезоном laughing

Цитата: Гастэряну
и бац....сразу рекорд 0-7 в одну авоську

это не предел для их авосек
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:17) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Quincy
статусе боксерской груши

...был пищевик в прошлом сезоне. попал раз в десять лет и бац....сразу рекорд 0-7 в одну авоську joy
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№16 Написал: Quincy (Сегодня, 21:14) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
ну ты и тупорылый, даже не знаешь где пищевик играет.

Пищевик в твоей соломенной башке играет,Спартак будет сливать говночашку))

Цитата: Гастэряну
слил пищевик в этом сезоне ЛЧ, а вот Реал, Барса, МЮ, ЦСКА ...решили там играть

все перечисленные тобой клубы кроме цска,действительно там играют,цска же там из года в год в статусе боксерской груши
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№15 Написал: Волжанин (Сегодня, 21:12) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лужники будут практически заполнены, да и на остальные матчи придут более 50 тыс.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
№14 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:10) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
а на матче будет 55000
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№13 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:08) #
  • +7
  •  (9)
online

Цитата: Quincy
так за какую пищевик в четверг играть будет?

так ты сам определись

ну ты и тупорылый, даже не знаешь где пищевик играет.
Цитата: Quincy
говночашку всегда сливали

слил пищевик в этом сезоне ЛЧ, а вот Реал, Барса, МЮ, ЦСКА ...решили там играть
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№12 Написал: Quincy (Сегодня, 21:04) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
Цитата: Quincy

а в четверг за чашку с солью будете играть?

Это которую Цска выиграл?

так за какую пищевик в четверг играть будет?

так ты сам определись,я ниже все доступно написал
Цитата: Quincy
овночашку всегда сливали и будем сливать,хрен вам а не евроочки,побеждайте Реал в ЛЧ как это делал Спартак и не сраный дубль а основу


Цитата: Misha Hetfild
" ... сливали и будем сливать ... " Куля ! Чмошники !

мы же не вы колхозники,которые кроме колхозной бахчи ничего не видели
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: Batman (Сегодня, 21:02) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
В общем из твоего хрюканья один вывод: СВИНОЧПОК БЕСКОНЕЧЕН
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:00) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Quincy

а в четверг за чашку с солью будете играть?

Это которую Цска выиграл?

так за какую пищевик в четверг играть будет?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№9 Написал: Quincy (Сегодня, 20:58) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну

...да и ЦСКА дублем играть будут, 5 чел основы травмированы.

Там пополнение у вас,Кучаев,Магнуссон иХосонов,так что не нужно преувеличивать

Цитата: Гастэряну
Цитата: Quincy
А увидит дубль Реала

...да и ЦСКА дублем играть будут, 5 чел основы травмированы.

Цитата: Quincy
говночашку всегда сливали

а в четверг за чашку с солью будете играть?

Это которую Цска выиграл? smile
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№8 Написал: Misha Hetfild сто первый километр (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Quincy
Batman
Конечпок от Валеры случился гораздо раньше,а говночашку всегда сливали и будем сливать,хрен вам а не евроочки,побеждайте Реал в ЛЧ как это делал Спартак и не сраный дубль а основу stuck_out_tongue

" ... сливали и будем сливать ... " Куля ! Чмошники ! smirk
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Quincy
А увидит дубль Реала

...да и ЦСКА дублем играть будут, 5 чел основы травмированы.

Цитата: Quincy
говночашку всегда сливали

а в четверг за чашку с солью будете играть?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 20:51) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: honey

Ты бы лучше за результатами свой команды следил умник. Я ещё понимаю, когда вы выигрываете, играете в ЛЧ и что-то пишешь. Но когда вы сосете везде, это же убого выглядит.

Я пишу русским языком,Спартак обыгрывал Реал и не раз,а вот вы как раз у Реала пылесосите))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: honey (Сегодня, 20:47) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Цитата: VS1976
Народ хочет в живую увидеть Реал

А увидит дубль Реала и довольное жало Гинера))

Ты бы лучше за результатами свой команды следил умник. Я ещё понимаю, когда вы выигрываете, играете в ЛЧ и что-то пишешь. Но когда вы сосете везде, это же убого выглядит.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 20:45) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Batman
Конечпок от Валеры случился гораздо раньше,а говночашку всегда сливали и будем сливать,хрен вам а не евроочки,побеждайте Реал в ЛЧ как это делал Спартак и не сраный дубль а основу stuck_out_tongue
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Batman (Сегодня, 20:41) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Вчера посмотрели на свиночпок от Валеры, 4-го глянут на изнасилование хрюшек Вильяреалом wink
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 20:29) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Народ хочет в живую увидеть Реал

А увидит дубль Реала и довольное жало Гинера))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:27) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Народ хочет в живую увидеть Реал (М)....остальные прилагаются в виде бонуса))))))))


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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