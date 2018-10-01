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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В продаже на матч ЦСКА - "Реал" осталось менее 5 тысяч билетов
На матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал" в продаже осталось менее 5 тысяч билетов.
Стоимость билетов варьируется от 1500 до 30 тысяч рублей.
Игра состоится на 81-тысячных "Лужниках" 2 октября.
Стоимость билетов варьируется от 1500 до 30 тысяч рублей.
Игра состоится на 81-тысячных "Лужниках" 2 октября.
На матч #ЦСКАреал в продаже осталось менее 5 тысяч билетов!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 1, 2018
Успеть купить можно следующими способами:
?? В кассах ВЭБ Арены или Лужников
?? Онлайн через наш сервис или Кассир.ру или Яндекс
?? В магазине на Земляном валу
?? В фан-клубе
Подробнее: https://t.co/qtgMwFg2QP pic.twitter.com/EavqUckuWa
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