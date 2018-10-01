В продаже на матч ЦСКА - "Реал" осталось менее 5 тысяч билетов

На матч #ЦСКАреал в продаже осталось менее 5 тысяч билетов!



Успеть купить можно следующими способами:

?? В кассах ВЭБ Арены или Лужников

?? Онлайн через наш сервис или Кассир.ру или Яндекс

?? В магазине на Земляном валу

?? В фан-клубе



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