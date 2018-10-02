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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
"Манчестер Сити" с трудом обыгрывает "Хоффенхайм"
"Манчестер Сити" одержал победу над "Хоффенхаймом" во 2-м туре Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
2 тур
"Хоффенхайм" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Бельфодиль, 2 - Агуэро, 8, Сильва, 87
"Хоффенхайм": Бауман, Бренет, Кадержабек, Хогма, Акпогума, Пош, Демирбай (Хак, 89), Гриллич (Биттенкорт, 83), Бельфодиль, Жоэлинтон, Салаи (Крамарич, 54)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди (Стоунс, 66), Компани, Гюндоган (Силва, 69), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Марез, 76), Зане, Агуэро
Предупреждения: Отаменди, 11, Фернандиньо, 36, Демирбай, 58, Уолкер, 68
Лига чемпионов
2 тур
"Хоффенхайм" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Бельфодиль, 2 - Агуэро, 8, Сильва, 87
"Хоффенхайм": Бауман, Бренет, Кадержабек, Хогма, Акпогума, Пош, Демирбай (Хак, 89), Гриллич (Биттенкорт, 83), Бельфодиль, Жоэлинтон, Салаи (Крамарич, 54)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди (Стоунс, 66), Компани, Гюндоган (Силва, 69), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Марез, 76), Зане, Агуэро
Предупреждения: Отаменди, 11, Фернандиньо, 36, Демирбай, 58, Уолкер, 68
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