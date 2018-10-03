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Виктор Гончаренко: судья погорячился с удалением Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" высказался об удалении вратаря Игоря Акинфеева в концовке матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом".

"Что бы ни было сказано, услышать это судье было очень сложно, учитывая такое количество людей. Судья погорячился в этом эпизоде", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко Акинфеев ЦСКА Реал
Сегодня, 00:40
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4
(1)
№4 Написал: honey (Сегодня, 01:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: хоп хей лалалей
Цитата: P.V.
Спать ложись, пи3дабол

сам бы отдохнул уже,а то отскок от дубля Реала много сил у тебя забрал

Да там даже 4 состав Реала имел бы вас без остановки.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: хоп хей лалалей (Сегодня, 01:01) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: P.V.
Спать ложись, пи3дабол

сам бы отдохнул уже,а то отскок от дубля Реала много сил у тебя забрал
Регистрация: -- [жалоба]
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 01:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
хоп хей лалалей,
Спать ложись, пи3дабол


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: хоп хей лалалей (Сегодня, 00:54) #
  • -4
  •  (4)

Витя,судье не нужно слышать,ебучку открыл,сразу досвидос,привыкли в РПЛ к карманному судейству
Регистрация: -- [жалоба]
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