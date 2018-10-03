Новости партнеров

Родриго Бекао: даже если бы ЦСКА сыграл вничью или проиграл, я бы все равно сказал, что мы хорошо играли

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0).

"Мы знали, что матч получится тяжёлым. Что "Реал" — качественная команда. Об этом нас предупреждали тренеры. Но мы победили заслуженно.

Сегодня мы играли хорошо. Я бы сказал так же, даже если бы мы сыграли вничью или проиграли. Но мы хотели победы и добились ее.

Болельщики были сегодня 12-м игроком ЦСКА. Для меня это самая важная победа в карьере. Впервые я играю при такой огромной аудитории", - цитирует Бекао Sport24.
Теги: Бекао ЦСКА Реал
Сегодня, 03:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 03:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Даааа уж, год назад сидел в запасе аутсайдера бразильского, а сейчас непроходимая стена в обороне ЦСКА, лучший защитник РПЛ
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.