Игорь Акинфеев летит в Рим, с "Ромой" сыграет Помазун

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

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Игорь Акинфеев летит в Рим, с "Ромой" сыграет Помазун

Голкипер Игорь Акинфеев летит с ЦСКА в Рим на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ромой". Голкипер был удален в игре с "Реалом" (1:0) за разговоры с арбитром на последних минутах встречи.

Против итальянцев, скорее всего, сыграет Илья Помазун. Напомним, что 22-летний голкипер в этом сезоне провел за основу один матч в Кубке России против "Тюмени", где пропустил один гол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА Рома
Сегодня, 09:09
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#4  Lacan   (Сегодня, 10:10)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Увы, увы, Помазун это на Игорь, надо отдавать себе отчет в этом- армейцы проиграют
Регистрация: 27.09.2011 [жалоба]
#3  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 09:49)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну надо и Помазуну играть. Главное. чтобы ребята не подводили и Илюха не подведёт.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#2  Лукоморье  Россия (Сегодня, 09:48)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Печально это.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#1  molot327  Москва (Сегодня, 09:14)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи в Риме!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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