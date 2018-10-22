Ворота ЦСКА в матче с "Ромой", скорее всего, будет защищать Помазун

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2
|Атлетико
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Монако
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Шальке 04
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|4
|Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Бавария
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|3
|Бенфика
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Лион
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Шахтёр
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|4
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|6
|2
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|3
|Рома
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|3
|4
|Виктория
|2
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|4
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:11
Сергей Юран: "Спартак" должен возглавить отечественный тренер, достаточно уже иностранцев повидали (3)
Сергей Юран: "Спартак" должен возглавить отечественный тренер, достаточно уже иностранцев повидали (3)
19:28
Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака" (3)
Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака" (3)
17:48
Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да" (19)
Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да" (19)
17:12
"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео) (29)
"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео) (29)
16:25
Джорджио Д'Урбано - про увольнение Карреры: претензии и давление выходят за рамки здравого смысла (5)
Джорджио Д'Урбано - про увольнение Карреры: претензии и давление выходят за рамки здравого смысла (5)
16:13
Доктор Лю: Каррера – слабый тренер. Он менял полсостава после каждой игры, зачем так делать? (34)
Доктор Лю: Каррера – слабый тренер. Он менял полсостава после каждой игры, зачем так делать? (34)
16:00
Сергей Хусаинов: удаление Дриусси – смелое решение Иванова. Возможно, он больше не будет судить "Зенит" (6)
Сергей Хусаинов: удаление Дриусси – смелое решение Иванова. Возможно, он больше не будет судить "Зенит" (6)
15:20
Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут (18)
Кафельников: к нам едет один сброд, чтобы тупо заработать! Тут даже Клопп и Гвардиола не помогут (18)
14:46
Рауль Рианчо: я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, чтобы помогать им (11)
Рауль Рианчо: я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, чтобы помогать им (11)
14:03
Сергей Хусаинов: как-то услышав во Владикавказе "зарэжу" собирался не выходить на 2-й тайм. Такой вот плохой Хусаинов (2)
Сергей Хусаинов: как-то услышав во Владикавказе "зарэжу" собирался не выходить на 2-й тайм. Такой вот плохой Хусаинов (2)
12:32
"Хочу посмотреть, как следующего уничтожать будете" - Максим Калиниченко отреагировал на отставку Карреры (20)
"Хочу посмотреть, как следующего уничтожать будете" - Максим Калиниченко отреагировал на отставку Карреры (20)
12:20
Источник: главный конкурент Черчесова за пост в "Спартаке" - уволенный из "Крыльев" Тихонов (52)
Источник: главный конкурент Черчесова за пост в "Спартаке" - уволенный из "Крыльев" Тихонов (52)
12:14
Вице-президент РФС о Черчесове: к нам не обращались, так что вопрос о совмещении не комментирую
Вице-президент РФС о Черчесове: к нам не обращались, так что вопрос о совмещении не комментирую
Ворота ЦСКА в матче с "Ромой", скорее всего, будет защищать Помазун
ЦСКА провёл тренировку на Олимпийском стадионе Рима перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой".
На занятии работала вратарская бригада московского клуба в составе: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац. Напомним, что Акинфеев не сможет принять участие в матче с "Ромой" из-за удаления в предыдущей встрече с "Реалом" (1:0). Поэтому защищать ворота "армейцев" в ближайшем матче, скорее всего, будет Помазун.
"Чемпионат.сом"
На занятии работала вратарская бригада московского клуба в составе: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац. Напомним, что Акинфеев не сможет принять участие в матче с "Ромой" из-за удаления в предыдущей встрече с "Реалом" (1:0). Поэтому защищать ворота "армейцев" в ближайшем матче, скорее всего, будет Помазун.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.