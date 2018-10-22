Ворота ЦСКА в матче с "Ромой", скорее всего, будет защищать Помазун

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Ворота ЦСКА в матче с "Ромой", скорее всего, будет защищать Помазун

ЦСКА провёл тренировку на Олимпийском стадионе Рима перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой".

На занятии работала вратарская бригада московского клуба в составе: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац. Напомним, что Акинфеев не сможет принять участие в матче с "Ромой" из-за удаления в предыдущей встрече с "Реалом" (1:0). Поэтому защищать ворота "армейцев" в ближайшем матче, скорее всего, будет Помазун.

"Чемпионат.сом"
Теги: Помазун ЦСКА Рома
Сегодня, 21:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(0)
#8  Конек   (Сегодня, 22:15)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: капля никотина
Предусмотрительно Наследник на лавку соскользнул. Рома конечно не на пике, но и такого вполне хватит чтоб цирк с конями на фарш пустить.

ага smile Реал уже пустил laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#7  Batman   (Сегодня, 22:14)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
капля никотина,
Диффчонки, похоже, что вы таки трахнули друг друга laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 22:08)
  • -1
  •  (1)
online

Сухоряныч знает когда нужно вовремя винтануть к тетке с авоськой
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:51)
  • -2
  •  (4)
online

Предусмотрительно Наследник на лавку соскользнул. Рома конечно не на пике, но и такого вполне хватит чтоб цирк с конями на фарш пустить.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:50)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
Цитата: alexpyat
Держитесь армейцы, один матч пережить! Удивляет, что второго вратаря в команде по сути нет...

не сказать бы что удивляет...просто если в некоторых клубах вратарей меняют, то у нас "номер один" постоянно один и мало кто захочет заведомо сидеть на лавке

Ну у нас тоже уже сколько лет Гиля основной, но при его отсутствии нет такого пожара - Коченков если не нервничает вполне неплох на подмену, да и Медведев тоже не новичок. Я вообще до удаления Акинфеева и не задумывался как давно нет в ЦСКА Вениамина Мандрыкина
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 21:46)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: alexpyat
Держитесь армейцы, один матч пережить! Удивляет, что второго вратаря в команде по сути нет...

не сказать бы что удивляет...просто если в некоторых клубах вратарей меняют, то у нас "номер один" постоянно один и мало кто захочет заведомо сидеть на лавке


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 21:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Держитесь армейцы, один матч пережить! Удивляет, что второго вратаря в команде по сути нет...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 21:22)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Как вспомню его инру с Рубином - так в дрожь бросает. А ведь завтра играем далеко не с Рубином.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.