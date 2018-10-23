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All-in: ЦСКА начинает двухматчевое противостояние с «Ромой» в Лиге чемпионов
Большой европейский футбол возвращается. ЦСКА сегодня проведёт очередной матч в Лиге чемпионов. Москвичи довольно неожиданно оказались лидерами своей группы. И именно в этом статусе «армейцы» приехали в Рим в гости к полуфиналисту прошлого розыгрыша главного клубного турнира Европы. Rusfootball.info рассказывает об одном из важнейших матчей ЦСКА в Лиге чемпионов.
После масштабной перестройки, которая произошла в ЦСКА перед стартом нынешнего сезона, Лига чемпионов многими воспринималась лишь, как полигон для закаливания «армейской» молодёжи. После стартовой ничьей в Чехии в матче с «Викторией» этот тезис лишь занял более прочное место в сознании. Уж если ЦСКА приходится спасаться в матче с главным аутсайдером группы, то на что вообще рассчитывать? Но затем ЦСКА сенсационно переиграл «Реал», после чего стал неожиданным лидером своего квартета. Даже страшно представить, что творилось бы, обыграй ЦСКА на старте «Викторию»!
Тем не менее, текущая ситуация тоже выглядит превосходно. По сути, «армейцы» уже фактически выполнили задачу-минимум. Конечно, возможна ситуация, при которой ЦСКА ещё даже уступит в борьбе за третье место «Виктории», но после победы над «Реалом» невозможно не думать о чём-то большем, нежели продолжении борьбы в Лиге Европы. У ЦСКА появился реальный шанс на одну из путёвок в плей-офф. Благо, что «Реал» и «Рома» сейчас переживают нелучшие времена, когда у них можно отбирать очки.
Важно и то, что в Риме ЦСКА ничем не рискует. Нет смысла трястись и переживать за результат, даже поражение мало повлияет на итоговые шансы «армейцев», как минимум, на третье место. В принципиально иной ситуации находятся римляне, которым нужно кровь из носу побеждать гостей из России. И это – отличный шанс подловить соперника на контратаке.
«Волчица» с новой стаей
В прошлом сезоне «Рома» стала едва ли не главным открытием в Европе. Удивительный камбек римлян в противостоянии с «Барселоной» вошёл в историю Лиги чемпионов. Да и в Серии А подопечные Эусебио Ди Франческо выглядели неплохо. Долгое время «волчица» даже выдерживала темп «Ювентуса» и «Наполи», но к середине сезона просела.
В новом сезоне «Рома» мало напоминает себя прошлогоднего образца. Римляне из рук вон плохо стартовали в Серии А, оказавшись лишь на 7-м месте после 9 сыгранных туров. От лидирующего «Юве» «Рома» отстаёт уже на 11 очков, да и «Наполи» оторвался на 7 баллов. Главное, что «Рома» умудряется проигрывать соперникам, которых просто обязана побеждать. В минувшие выходные римляне сенсационно уступили СПАЛу. Также римляне успели проиграть «Болонье» - одному из аутсайдеров Серии А в текущем сезоне. Да и поражение от «Милана», буксующего в середине турнирной таблицы, тоже можно назвать сенсацией. В то же время «Рома» ещё даже не сыграла с «Ювентусом», «Наполи» и «Интером». Так что, до конца первого круга волчица с большой долей вероятности растеряет ещё немало очков.
В Лиге чемпионов у покорителей «Барселоны» пока тоже не всё гладко. Да, была сверхубедительная победа над «Викторией», но ведь до этого «Рома» потерпела крупное поражение от «Реала» (0:3). Теперь именно в матчах с ЦСКА римляне постараются решить задачу выхода в плей-офф турнира.
Очевидно, что поклонники римского клуба недовольны результатами «волчицы». Неоднократно возникали слухи о возможной отставке Эусебио Ди Франческо. Они немного поутихли после того, как столичный клуб выдал серию из четырёх побед во всех турнирах, но она оборвалась в игре со СПАЛом. Рискнём предположить, что судьба Ди Франческо будет зависеть от исхода спаренных матчей с ЦСКА.
Главная причина ухудшившихся результатов команды – кадровая перестройка. В межсезонье «Рома» заметно обновилась. Отъезд Алисона Бекера, Раджи Наингголана, Кевина Строотмана и Хуана Итурбе не прошёл бесследно. Да, «Рома» грамотно использовала вырученные миллионы, вложив в покупку игроков 136 млн евро. Так, в Рим перебрались Стивен Н’Зонзи, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт (сын того самого Патрика Клюйверта), Грегуар Дефрель, Давиде Сантон, Робин Ольсен и Патрик Шик, но очевидно, что новичкам требуется время, чтобы влиться в команду. Столь серьёзное обновление состава не могло пройти бесследно.
ЦСКА проблемы и результаты
ЦСКА после исторической победы над «Реалом» немного сбавил обороты. Москвичи выдали серию из двух матчей из поражений. Сперва «армейцы» уступили «Локомотиву», пропустив решающий мяч, играя в большинстве. Затем последовало поражение в кубке России от «Тюмени». Правда, в той игре Виктор Гончаренко опробовал в деле молодёжь и резерв. Результат получился неудачным, но, учитывая загруженный график команды, вряд ли москвичи сильно расстроились поражению. Теперь ЦСКА может сосредоточиться на Лиге чемпионов и чемпионате страны – куда более важных соревнованиях.
Неудачную серию москвичи прервали лишь в пятницу, когда они в стартовом матче 11-го тура РПЛ нанесли поражение ЦСКА. В том матче «армейцы» впечатлили своей рациональностью. ЦСКА победил на классе, потратив ровно столько сил, сколько было необходимо. Соперник практически ничего не смог создать у чужих ворот, а моменты стали возникать лишь в компенсированное время, когда ЦСКА имел преимущество в два забитых мяча.
Увидеть Рим и умереть
Виктор Гончаренко в матче с «Анжи» во втором тайме отправил отдыхать Влашича, Дзагоева и Чалова. Понятно, что сделано это было уже с прицелом на матч в Риме. «Армейцы» сейчас находятся в отличном состоянии, по игре в Каспийске было заметно, что особых проблем у москвичей нет. Правда, в Риме гостям всё-таки придётся столкнуться со сложностями. Естественно, речь идёт о потере Игоря Акинфеева. Голкипер ЦСКА в концовке матча с «Реалом» не справился с нервами и на повышенных поговорил с арбитром. Судья тоже явно погорячился и выписал вратарю ЦСКА две жёлтые карточки подряд, хотя вполне мог обойтись одним предупреждением. Учитывая, что Акинфеев в ЦСКА является фактически безальтернативным вариантом, в Риме будет непросто. Главный вопрос – справится ли с грузом ответственности Илья Помазун. В кубковом матче с «Тюменью» именно он защищал ворота московского клуба. Но, конечно, есть большая разница между игрой в Тюмени и Риме.
В 2014 году ЦСКА и «Рома» уже оказывались в одной группе Лиги чемпионов. Тогда обе команды выступили не слишком удачно. «Рома» в итоге заняла третье место, а ЦСКА – четвёртое. Впрочем, рассчитывать на большее было тяжело, учитывая, что компанию итальянцам и россиянам в группе составили «Бавария» и «Манчестер Сити». Тогда игра в Риме завершилась крупной победой хозяев – 5:1. Единственный мяч в составе гостей забил Ахмед Муса. Любопытно, что всего за четыре года составы обеих команд изменились практически полностью. Так, из участников тех событий сегодня на поле могут выйти лишь Марио Фернандес, Кирилл Набабкин и Алессандро Флоренци.
ЦСКА сегодня ждёт «смертельная битва». Именно так пресс-служба «армейцев» охарактеризовала матч в Риме. Если ещё не видели этот шедевр, то обязательно посмотрите официальное промо к матчу.
Безумству храбрых поём мы песни. Будем надеяться, что сегодня ЦСКА сможет сотворить ещё один подвиг в Лиге чемпионов.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
После масштабной перестройки, которая произошла в ЦСКА перед стартом нынешнего сезона, Лига чемпионов многими воспринималась лишь, как полигон для закаливания «армейской» молодёжи. После стартовой ничьей в Чехии в матче с «Викторией» этот тезис лишь занял более прочное место в сознании. Уж если ЦСКА приходится спасаться в матче с главным аутсайдером группы, то на что вообще рассчитывать? Но затем ЦСКА сенсационно переиграл «Реал», после чего стал неожиданным лидером своего квартета. Даже страшно представить, что творилось бы, обыграй ЦСКА на старте «Викторию»!
Тем не менее, текущая ситуация тоже выглядит превосходно. По сути, «армейцы» уже фактически выполнили задачу-минимум. Конечно, возможна ситуация, при которой ЦСКА ещё даже уступит в борьбе за третье место «Виктории», но после победы над «Реалом» невозможно не думать о чём-то большем, нежели продолжении борьбы в Лиге Европы. У ЦСКА появился реальный шанс на одну из путёвок в плей-офф. Благо, что «Реал» и «Рома» сейчас переживают нелучшие времена, когда у них можно отбирать очки.
Важно и то, что в Риме ЦСКА ничем не рискует. Нет смысла трястись и переживать за результат, даже поражение мало повлияет на итоговые шансы «армейцев», как минимум, на третье место. В принципиально иной ситуации находятся римляне, которым нужно кровь из носу побеждать гостей из России. И это – отличный шанс подловить соперника на контратаке.
«Волчица» с новой стаей
В прошлом сезоне «Рома» стала едва ли не главным открытием в Европе. Удивительный камбек римлян в противостоянии с «Барселоной» вошёл в историю Лиги чемпионов. Да и в Серии А подопечные Эусебио Ди Франческо выглядели неплохо. Долгое время «волчица» даже выдерживала темп «Ювентуса» и «Наполи», но к середине сезона просела.
В новом сезоне «Рома» мало напоминает себя прошлогоднего образца. Римляне из рук вон плохо стартовали в Серии А, оказавшись лишь на 7-м месте после 9 сыгранных туров. От лидирующего «Юве» «Рома» отстаёт уже на 11 очков, да и «Наполи» оторвался на 7 баллов. Главное, что «Рома» умудряется проигрывать соперникам, которых просто обязана побеждать. В минувшие выходные римляне сенсационно уступили СПАЛу. Также римляне успели проиграть «Болонье» - одному из аутсайдеров Серии А в текущем сезоне. Да и поражение от «Милана», буксующего в середине турнирной таблицы, тоже можно назвать сенсацией. В то же время «Рома» ещё даже не сыграла с «Ювентусом», «Наполи» и «Интером». Так что, до конца первого круга волчица с большой долей вероятности растеряет ещё немало очков.
В Лиге чемпионов у покорителей «Барселоны» пока тоже не всё гладко. Да, была сверхубедительная победа над «Викторией», но ведь до этого «Рома» потерпела крупное поражение от «Реала» (0:3). Теперь именно в матчах с ЦСКА римляне постараются решить задачу выхода в плей-офф турнира.
Гол Влашича в ворота "Реала" стал историческим
Очевидно, что поклонники римского клуба недовольны результатами «волчицы». Неоднократно возникали слухи о возможной отставке Эусебио Ди Франческо. Они немного поутихли после того, как столичный клуб выдал серию из четырёх побед во всех турнирах, но она оборвалась в игре со СПАЛом. Рискнём предположить, что судьба Ди Франческо будет зависеть от исхода спаренных матчей с ЦСКА.
Главная причина ухудшившихся результатов команды – кадровая перестройка. В межсезонье «Рома» заметно обновилась. Отъезд Алисона Бекера, Раджи Наингголана, Кевина Строотмана и Хуана Итурбе не прошёл бесследно. Да, «Рома» грамотно использовала вырученные миллионы, вложив в покупку игроков 136 млн евро. Так, в Рим перебрались Стивен Н’Зонзи, Хавьер Пасторе, Джастин Клюйверт (сын того самого Патрика Клюйверта), Грегуар Дефрель, Давиде Сантон, Робин Ольсен и Патрик Шик, но очевидно, что новичкам требуется время, чтобы влиться в команду. Столь серьёзное обновление состава не могло пройти бесследно.
ЦСКА проблемы и результаты
ЦСКА после исторической победы над «Реалом» немного сбавил обороты. Москвичи выдали серию из двух матчей из поражений. Сперва «армейцы» уступили «Локомотиву», пропустив решающий мяч, играя в большинстве. Затем последовало поражение в кубке России от «Тюмени». Правда, в той игре Виктор Гончаренко опробовал в деле молодёжь и резерв. Результат получился неудачным, но, учитывая загруженный график команды, вряд ли москвичи сильно расстроились поражению. Теперь ЦСКА может сосредоточиться на Лиге чемпионов и чемпионате страны – куда более важных соревнованиях.
Последняя поездка ЦСКА в Рим закончилась поражением со счётом 1:5
Неудачную серию москвичи прервали лишь в пятницу, когда они в стартовом матче 11-го тура РПЛ нанесли поражение ЦСКА. В том матче «армейцы» впечатлили своей рациональностью. ЦСКА победил на классе, потратив ровно столько сил, сколько было необходимо. Соперник практически ничего не смог создать у чужих ворот, а моменты стали возникать лишь в компенсированное время, когда ЦСКА имел преимущество в два забитых мяча.
В 11-м туре РПЛ ЦСКА уверенно переиграл "Анжи"
Увидеть Рим и умереть
Виктор Гончаренко в матче с «Анжи» во втором тайме отправил отдыхать Влашича, Дзагоева и Чалова. Понятно, что сделано это было уже с прицелом на матч в Риме. «Армейцы» сейчас находятся в отличном состоянии, по игре в Каспийске было заметно, что особых проблем у москвичей нет. Правда, в Риме гостям всё-таки придётся столкнуться со сложностями. Естественно, речь идёт о потере Игоря Акинфеева. Голкипер ЦСКА в концовке матча с «Реалом» не справился с нервами и на повышенных поговорил с арбитром. Судья тоже явно погорячился и выписал вратарю ЦСКА две жёлтые карточки подряд, хотя вполне мог обойтись одним предупреждением. Учитывая, что Акинфеев в ЦСКА является фактически безальтернативным вариантом, в Риме будет непросто. Главный вопрос – справится ли с грузом ответственности Илья Помазун. В кубковом матче с «Тюменью» именно он защищал ворота московского клуба. Но, конечно, есть большая разница между игрой в Тюмени и Риме.
В 2014 году ЦСКА и «Рома» уже оказывались в одной группе Лиги чемпионов. Тогда обе команды выступили не слишком удачно. «Рома» в итоге заняла третье место, а ЦСКА – четвёртое. Впрочем, рассчитывать на большее было тяжело, учитывая, что компанию итальянцам и россиянам в группе составили «Бавария» и «Манчестер Сити». Тогда игра в Риме завершилась крупной победой хозяев – 5:1. Единственный мяч в составе гостей забил Ахмед Муса. Любопытно, что всего за четыре года составы обеих команд изменились практически полностью. Так, из участников тех событий сегодня на поле могут выйти лишь Марио Фернандес, Кирилл Набабкин и Алессандро Флоренци.
ЦСКА сегодня ждёт «смертельная битва». Именно так пресс-служба «армейцев» охарактеризовала матч в Риме. Если ещё не видели этот шедевр, то обязательно посмотрите официальное промо к матчу.
Безумству храбрых поём мы песни. Будем надеяться, что сегодня ЦСКА сможет сотворить ещё один подвиг в Лиге чемпионов.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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