Посольство РФ в Италии: в больницах осталось шестеро россиян. Трое – в тяжелом и среднем состоянии

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Боруссия
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|Атлетико
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|0
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|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
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|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
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|Интер
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|4
|ПСВ
|3
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|0
|2
|1
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
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|Ливерпуль
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|1
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|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
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|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
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|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Порту
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Виктория
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|2
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|Ювентус
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Посольство РФ в Италии: в больницах осталось шестеро россиян. Трое – в тяжелом и среднем состоянии
Пресс-атташе посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин рассказал о состоянии россиян, пострадавших при обрушении эскалатора на станции римского метро перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0).
"Мы поддерживаем постоянный контакт с клиникой, где находятся наши соотечественники. Всего пострадало 17 человек, на утро четверга дня в больницах осталось шестеро.
По классификации итальянской медицины, красный и желтый коды получили три человека (тяжелое и среднее состояния), остальным полегче – им присвоен зеленый. Исходим из того, что эти трое в течение следующей недели будут выписаны. Про сроки восстановления тех, кто получил тяжелые и средние повреждения, говорить пока рано", - рассказал Гурин.
"СЭ"
"Мы поддерживаем постоянный контакт с клиникой, где находятся наши соотечественники. Всего пострадало 17 человек, на утро четверга дня в больницах осталось шестеро.
По классификации итальянской медицины, красный и желтый коды получили три человека (тяжелое и среднее состояния), остальным полегче – им присвоен зеленый. Исходим из того, что эти трое в течение следующей недели будут выписаны. Про сроки восстановления тех, кто получил тяжелые и средние повреждения, говорить пока рано", - рассказал Гурин.
"СЭ"
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