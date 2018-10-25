Илья Геркус: Лига чемпионов преподала нам жестокий, но ценный урок

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус подвел итоги первого круга группового этапа Лиги чемпионов."Первый круг Лиги чемпионов преподал нам жестокий урок. Жестокий, но очень ценный. Это Лига Чемпионов. Ей проверяют амбиции, уровень и готовность.Игры в Лиге Чемпионов особенные. Сейчас нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед, оправданий мы не ищем.Это тяжелая работа, но без нее результат не придет. Будем работать все вместе", – написал Геркус в инстаграме.