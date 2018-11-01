В Госдуме поддержали планы Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов-2020/21

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
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|Атлетико
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|Монако
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|Брюгге
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|2
|1
|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
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|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
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|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
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|1
|1
|0
|4
|1
|+3
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|2
|Бавария
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|АЕК
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|2
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
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|Шахтёр
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|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
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|2
|+1
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|4
|Виктория
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|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
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|Валенсия
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В Госдуме поддержали планы Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов-2020/21
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал намеренье Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов по футболу сезона-2020/21.
- Мировому спортивному сообществу известно, на каком высочайшем организационном уровне мы провели Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу-2018. Впереди Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по хоккею в 2023 году, - отметил Дегтярев. - При выборе площадки для проведения крупных международных соревнований учитываются многие факторы, но все они не должны иметь ничего общего с политикой. Поэтому Россия, как спортивная держава, будет и впредь претендовать на проведение самых крупных и знаковых турниров.
Если уж говорить о взаимоотношениях с Западом, то напомню, что, не смотря на призывы к бойкоту, игры чемпионата мира в России посетили лидеры 29 государств - президенты, премьер-министры, монархи. Среди них главы европейских стран. В то время как накануне ЧМ в Бразилии подобных провокаций не было, при этом чемпионат посетили 16 лидеров.
Соглашусь, что в России много современных стадионов в городах, обустроенных всей необходимой инфраструктурой. Однако у нас серьезные соперники. Уверен, что Санкт-Петербург, как один из красивейших городов мира, составит достойную конкуренцию и будет иметь высокие шансы на победу.
Напомним, Российский футбольный союз выразил заинтересованность в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 на стадионе "Санкт-Петербург". Также интерес в организации данного матча обозначил Немецкий футбольный союз (Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"). Национальные федерации должны были известить УЕФА о желании провести финал турнира до 26 октября текущего года. Таким образом, Санкт-Петербург и Мюнхен останутся единственными претендентами.
"Спорт-Экспресс"
- Мировому спортивному сообществу известно, на каком высочайшем организационном уровне мы провели Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу-2018. Впереди Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по хоккею в 2023 году, - отметил Дегтярев. - При выборе площадки для проведения крупных международных соревнований учитываются многие факторы, но все они не должны иметь ничего общего с политикой. Поэтому Россия, как спортивная держава, будет и впредь претендовать на проведение самых крупных и знаковых турниров.
Если уж говорить о взаимоотношениях с Западом, то напомню, что, не смотря на призывы к бойкоту, игры чемпионата мира в России посетили лидеры 29 государств - президенты, премьер-министры, монархи. Среди них главы европейских стран. В то время как накануне ЧМ в Бразилии подобных провокаций не было, при этом чемпионат посетили 16 лидеров.
Соглашусь, что в России много современных стадионов в городах, обустроенных всей необходимой инфраструктурой. Однако у нас серьезные соперники. Уверен, что Санкт-Петербург, как один из красивейших городов мира, составит достойную конкуренцию и будет иметь высокие шансы на победу.
Напомним, Российский футбольный союз выразил заинтересованность в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 на стадионе "Санкт-Петербург". Также интерес в организации данного матча обозначил Немецкий футбольный союз (Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"). Национальные федерации должны были известить УЕФА о желании провести финал турнира до 26 октября текущего года. Таким образом, Санкт-Петербург и Мюнхен останутся единственными претендентами.
"Спорт-Экспресс"
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