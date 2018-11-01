В Госдуме поддержали планы Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов-2020/21

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал намеренье Санкт-Петербурга принять финал Лиги чемпионов по футболу сезона-2020/21.- Мировому спортивному сообществу известно, на каком высочайшем организационном уровне мы провели Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу-2018. Впереди Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по хоккею в 2023 году, - отметил Дегтярев. - При выборе площадки для проведения крупных международных соревнований учитываются многие факторы, но все они не должны иметь ничего общего с политикой. Поэтому Россия, как спортивная держава, будет и впредь претендовать на проведение самых крупных и знаковых турниров.Если уж говорить о взаимоотношениях с Западом, то напомню, что, не смотря на призывы к бойкоту, игры чемпионата мира в России посетили лидеры 29 государств - президенты, премьер-министры, монархи. Среди них главы европейских стран. В то время как накануне ЧМ в Бразилии подобных провокаций не было, при этом чемпионат посетили 16 лидеров.Соглашусь, что в России много современных стадионов в городах, обустроенных всей необходимой инфраструктурой. Однако у нас серьезные соперники. Уверен, что Санкт-Петербург, как один из красивейших городов мира, составит достойную конкуренцию и будет иметь высокие шансы на победу.Напомним, Российский футбольный союз выразил заинтересованность в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 на стадионе "Санкт-Петербург". Также интерес в организации данного матча обозначил Немецкий футбольный союз (Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"). Национальные федерации должны были известить УЕФА о желании провести финал турнира до 26 октября текущего года. Таким образом, Санкт-Петербург и Мюнхен останутся единственными претендентами.