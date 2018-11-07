Сёмина бьют, он поднимается: «Локомотив» в Лиге чемпионов тянут на дно игроки

Слева - тепловая карта Отавио, справа - Фернандеша

Чемпион России, оказавшись в «группе жизни», потерпел четыре поражения подряд. Москвичи стали вторыми, кто в нынешнем розыгрыше турнира лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф уже после четырёх туров. Ранее аналогичный путь проделал «Монако», который, впрочем, хотя бы одно очко да набрал.подводит итог фиаско «железнодорожников» в Лиге чемпионов и разбирает причины.«Локомотив» в трёх матчах из четырёх пропускал в первом тайме. В двух встречах «железнодорожники» оказывались позади уже в первые десять минут. Когда команда оказывается в такой ситуации, есть проблемы. С настроем, с концентрацией, со всем вместе. И это сильно удивляет, учитывая, что футболисты «Локо» при Сёмине обычно действуют сконцентрировано. Именно это помогло «железнодорожникам» стать чемпионами России в прошлом сезоне.В каждом из матчей «Локо» выглядел неплохо и должен был забивать гораздо больше. Но пока москвичи действовали слишком сумбурно впереди, соперники использовали едва ли не все возникающие моменты. Даже в Порту гости вполне могли рассчитывать на ничью, о чём красноречиво говорит статистика. Удары по воротам – 10:11 в пользу «Локо», владение мячом – 52%:48%, угловые – 4:10. Лишь в плане ударов в створ гости сильно уступили сопернику – 8:3.Можно ли списать произошедшее на превосходство «Порту» в классе? Почему Марега бьёт точно между ног Гильерме, а Эдер отправляет мяч за боковую линию в убойной позиции? Неужели Хёведес уступает Макси Перейре, который его старше на четыре года? Да, Transfermarkt.com оценивает совокупную стоимость состава «Порту» примерно в два с половиной раза выше, чем «Локомотива». Но нельзя сказать, что в этом составе «драконов» есть настоящие звёзды, какой в своё время был Фалькао, уничтожавший «Спартак». Что же тогда происходит с российским чемпионом, который в РПЛ выглядит принципиально иначе?Наверное, искать ответ на этот вопрос стоит в области психологии. Очевидно, что если команда пропускает в первые десять минут, то есть проблемы с настроем и концентрацией. «Локо» в Лиге чемпионов напоминает «МЮ» в АПЛ. «Красные дьяволы» тоже регулярно пропускают в дебютах встречи, но затем героически вытаскивают себя за волосы из трясины. У «железнодорожников» такого класса и характера сегодня нет. Сёмин лаконично подвёл итог кампании, заявив, что «Локо» допускал слишком много детских ошибок.Две недели назад в домашнем матче против «Порту» Мануэль Фернандеш был заменён всередине второго тайма, после чего последовал демарш португальца с отказом пожать руку главному тренеру. Сёмин тот эпизод оставил без внимания и быстро потушил возможный конфликт, сделав вид, что ничего не произошло. Но, по всей видимости, Ману так и не извлёк урок, не прислушался к критике тренера, выраженной в виде ранней замены. На этот раз Фернандеш не дотерпел даже до середины первого тайма. Уже перед началом второго тайма его заменил Фарфан, который на фоне абсолютно невнятного португальца выглядел настоящей ракетой. Ок, можно списать происходящее на спад формы, но один из лидеров команды, к числу которых, вне всяких сомнений, можно причислить Фернандеша, должен в таких ситуациях вывозить на характере, чего не произошло. Стоило Эдеру отправиться в прессинг, Фернандеш раз за разом оставался в середине поля. Достаточно взгляда на «тепловую карту», чтобы увидеть, насколько слабый матч провёл Фернандеш. И можно сравнить его «тепловую карту» с Отавио, появившимся на поле лишь на 68-й минуте! Португальский бразилец провёл на поле в два раза меньше времени, но двигался намного интенсивнее Ману.Возможно, происходящее связано с контрактной сагой португальца. Не секрет, что легионеры, особенно из тех краёв, быстро теряют мотивацию в подобных ситуациях. Но не стоит удивляться, если Фернандеш следующий матч начнёт в запасе.Сёмину в этом, да и других матчах «Локо» в Лиге чемпионов, можно было лишь посочувствовать. В нынешней кампании детские ошибки допускали даже те, кому они не позволены по статусу и возрасту. Гильерме неудачно выбивает мяч в эпизоде с третьим голом, да и в моменте с первым мячом действует неоднозначно. Хёведес, чемпион мира (!!) ошибается в простейших ситуациях, упускает оппонента, позволяя тому выложить мяч на пустые ворота. Не добегает и Денисов, начиная «смотреть футбол» (первый гол). Фактически все голы соперника стали следствием чудовищных ошибок, свойственных детской школе. Лишь в четвёртом голе вряд ли можно выделять чью-то конкретную ошибку.Огромной проблемой «Локомотива» является отсутствие Мацея Рыбуса. Неудивительно, что Сёмин регулярно задействует Хёведеса на краю обороны (при здоровом Кверквелии). Игнатьев уже давно зарекомендовал себя, как человек-ошибка. Брайан Идову тоже сплоховал, став едва ли не худшим игроком всего матча в Португалии. Сегодня у «Локомотива» просто нет качественных крайних защитников, которые соответствуют уровню Лиги чемпионов. Возможно, когда-нибудь им станет Идову, который только привыкает к игре за чемпионов России. Но пока едва ли не лучшим вариантом выглядит перемещение Фарфана на позицию крайнего защитника. Сёмин уже так поступал во время чемпионского сезона, тогда перуанец действовал надёжно. И уж точно куда лучше, чем Идову и Игнатьев, устраивающие раз за разом театр комедии.Видимо, разговоры о долгожданном возвращении «Локомотива» в Лигу чемпионов лишь помешали игрокам. «Железнодорожники» допускают колоссальное количество ошибок, нервничают в простых ситуациях, а здорово проявляют себя лишь эпизодами. Все в «Локомотиве» так хотели чемпионства и гимна Лиги чемпионов, что просто перегорели. Есть ли в этом вина Сёмина? Как известно, ответственность несут все и, в первую очередь, тренер, но Юрий Палыч – последний, кого хочется критиковать в такой ситуации.В каждом матче наставник «Локо» своими заменами здорово вносил коррективы, возвращался в игру, но всё заканчивалось после очередной глупейшей ошибки. Наверное, Сёмин сделал всё, что мог. Но вряд ли даже такой опытный наставник может научить чему-то Хёведеса или Фернандеша, напоминавших выпускников спортивной школы.1:0 – 2 Эррера, 2:0 – 42 Марега, 2:1 – 59 Фарфан, 3:1 – 67 Корона.– Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Эдер Милитао, Марега, Эррера, Корона (Эрнани, 77), Оливер Торрес, Браими (Отавио, 68), Данилу Перейра.– Гильерме, Чорлука, Хеведес, Идову, Игнатьев, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Фарфан, 46), Эдер (Смолов, 71).Чорлука (3), Фелипе (48), Эдер Милитао (61), Отавио (84).