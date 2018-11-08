Александр Тарханов: уверен на 99% в том, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги Европы

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Александр Тарханов: уверен на 99% в том, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги Европы

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения «армейцев» в матче Лиги чемпионов от «Ромы» (1:2), выразил уверенность в том, что красно-синие выйдут в плей-офф Лиги Европы, а также рассказал об ожиданиях по поводу поединка Лиги Европы «Спартак» - «Рейнджерс».

- По тому, как проходила игра с «Ромой», конечно, более закономерным результатом была бы ничья, - сказал Тарханов. - ЦСКА играл очень старательно, но, видимо, не хватает мастерства, опыта... Потому что подходов к воротам соперника у них много, а в завершающей стадии проблемы. Это как у «Локомотива»: моменты забить у него были, но в итоге он проиграл 1:4. Но в обороне «Локо», конечно, сыграл хуже... Надо так уметь готовить свою нервную систему, чтобы уметь реализовывать свои моменты.

- Шансы красно-синих на выход в плей-офф Лиги чемпионов теперь слишком малы.

- Конечно, здесь немало зависит и от матчей соперников. Но многое определяет то, как будет играть ЦСКА. Тяжелый матч «армейцам» предстоит с «Реалом». Но все возможно. В ЦСКА — молодые ребята: могут сыграть, могут не сыграть, могут суперигру выдать... В том, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги Европы, уверен на 99 %. Один процент оставляю на случайность. Потому что им сейчас можно даже вничью сыграть со своим основным соперником. Но я думаю, что ЦСКА обыграет чешскую «Викторию».

- В матче Лиги Европы «Спартак» дома встретится с шотландским «Рейнджерс». Чего ждать от матча?

- Сложно сказать. Вопрос и в том, какой состав будет, и как красно-белые будут играть. Сегодня по «Спартаку» очень сложно что-то предположить: может выиграть, а может и проиграть. Но, мне кажется, что вероятность того, что выиграют, все-таки больше.

- Почему?

- Наверное, все-таки делают какие-то преобразования в составе. Плюс владелец клуба вернулся в Москву после отпуска. Так что настрой очень
серьезный должен быть.

- Чем, на ваш взгляд, завершится игра?

- Сложно сказать... Предположу, что «Спартак» выиграет 2:0.

- Олег Кононов, который, по слухам, совсем скоро, встанет у руля команды, подходит на роль главного тренера красно-белых?

- Посмотрим. То, что у него есть свой стиль и он будет прививать его команде, это однозначно. А получится или нет — другой вопрос. В
принципе должно получиться. Все-таки игроки в команде хорошие собраны. Но тут помимо тренерских качеств важно и то, как получится влиться в спартаковскую обстановку. Это очень важный момент.

Rusfootball.info
Теги: Тарханов ЦСКА Спартак Рейнджерс
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#1  dima0501   (Сегодня, 14:37)
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За цска болеешь всей душой,а игрой Ахметова просто любуешся.А локо с его тошнотворным футболом даже смотреть не хочется.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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