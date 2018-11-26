Роман Губник: отдельно в ЦСКА не хочется никого выделять

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
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|Атлетико
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|Брюгге
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|0
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|2
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|Монако
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|1
|5
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
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|Интер
|4
|2
|0
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|4
|2
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|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
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|3
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|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
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|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
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|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|10
|2
|Аякс
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|Бенфика
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|1
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|4
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|4
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|0
|0
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|2
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|2
|Лион
|4
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|Хоффенхайм
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|4
|Шахтёр
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|4
|4
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|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|ЦСКА
|4
|1
|1
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|2
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|4
|Виктория
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|1
|1
|2
|7
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|2
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|5
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|2
|Манчестер Юнайтед
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Роман Губник: отдельно в ЦСКА не хочется никого выделять
Защитник "Виктории" Роман Губник поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с ЦСКА.
- «Виктория» еще сохраняет шансы на выход в Лигу Европы, с каким настроением команда приехала в Москву?
- Мы приехали с осознанием того, что только победа поможет нам остаться в деле.
- Роман, Вы достаточно долго находились в России, играя за ФК «Москва», какие изменения Вы сейчас видите в российской столице?
- Многое изменилось за те десять лет, что я здесь не был. Неизменным осталось одно - пробки. У нас было мало времени, чтобы посмотреть город. Мы приехали из аэропорта на стадион.
- Вызывает ли у Вас особые чувства стадион, на котором вы будете играть? Всё же здесь проходил финал чемпионата мира.
- Знакомится со стадионом будем на тренировке. Новые «Лужники» я еще толком не видел, а со старыми я очень хорошо знаком. Играл тут десять лет назад, только он был немного другим.
- Какие сильные стороны есть у ЦСКА? Какие задачи Вы ставите для себя, как главный игрок обороны?
- ЦСКА является очень молодой командой, но которая совсем не потеряла в качестве, мы в этом убедились в конце первой игры. Отдельно не хочется ничего выделять, нужно смотреть на соперника в совокупности.
- Повышается ли ваших глазах престиж ЦСКА, который обыграл на этом стадионе «Реал?
- Матчи всегда получаются разные, мы в Мадриде тоже играли хорошо, хоть и не взяли очки, а дома крупно уступили. Так что это не имеет значения. Мы настраиваемся на три очка.
- Завтра «Виктории» придется не только забивать, но и хорошо играть в обороне, а с этим у команды имеются проблемы. Как вы найдете этот баланс?
- Оборонительная деятельность начинается с нападающих. Нужно играть компактно, что должно доставить сопернику проблем. Найдем какие-то тактические действия, постараемся выгодно использовать контратаки.
-Холодно ли сейчас в Москве? И как адаптироваться к этой погоде?
- Каждый должен сам справляться с такими переменами в климате. Мы тоже в Чехии часто играем при низких температурах.
- Насколько болельщики ЦСКА могут сделать обстановку максимально неприятной для вас?
- Интересно самому, посмотрим всё завтра.
Rusfootball.info
- «Виктория» еще сохраняет шансы на выход в Лигу Европы, с каким настроением команда приехала в Москву?
- Мы приехали с осознанием того, что только победа поможет нам остаться в деле.
- Роман, Вы достаточно долго находились в России, играя за ФК «Москва», какие изменения Вы сейчас видите в российской столице?
- Многое изменилось за те десять лет, что я здесь не был. Неизменным осталось одно - пробки. У нас было мало времени, чтобы посмотреть город. Мы приехали из аэропорта на стадион.
- Вызывает ли у Вас особые чувства стадион, на котором вы будете играть? Всё же здесь проходил финал чемпионата мира.
- Знакомится со стадионом будем на тренировке. Новые «Лужники» я еще толком не видел, а со старыми я очень хорошо знаком. Играл тут десять лет назад, только он был немного другим.
- Какие сильные стороны есть у ЦСКА? Какие задачи Вы ставите для себя, как главный игрок обороны?
- ЦСКА является очень молодой командой, но которая совсем не потеряла в качестве, мы в этом убедились в конце первой игры. Отдельно не хочется ничего выделять, нужно смотреть на соперника в совокупности.
- Повышается ли ваших глазах престиж ЦСКА, который обыграл на этом стадионе «Реал?
- Матчи всегда получаются разные, мы в Мадриде тоже играли хорошо, хоть и не взяли очки, а дома крупно уступили. Так что это не имеет значения. Мы настраиваемся на три очка.
- Завтра «Виктории» придется не только забивать, но и хорошо играть в обороне, а с этим у команды имеются проблемы. Как вы найдете этот баланс?
- Оборонительная деятельность начинается с нападающих. Нужно играть компактно, что должно доставить сопернику проблем. Найдем какие-то тактические действия, постараемся выгодно использовать контратаки.
-Холодно ли сейчас в Москве? И как адаптироваться к этой погоде?
- Каждый должен сам справляться с такими переменами в климате. Мы тоже в Чехии часто играем при низких температурах.
- Насколько болельщики ЦСКА могут сделать обстановку максимально неприятной для вас?
- Интересно самому, посмотрим всё завтра.
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