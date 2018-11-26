Роман Губник: отдельно в ЦСКА не хочется никого выделять

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Роман Губник: отдельно в ЦСКА не хочется никого выделять

Защитник "Виктории" Роман Губник поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с ЦСКА.

- «Виктория» еще сохраняет шансы на выход в Лигу Европы, с каким настроением команда приехала в Москву?

- Мы приехали с осознанием того, что только победа поможет нам остаться в деле.

- Роман, Вы достаточно долго находились в России, играя за ФК «Москва», какие изменения Вы сейчас видите в российской столице?

- Многое изменилось за те десять лет, что я здесь не был. Неизменным осталось одно - пробки. У нас было мало времени, чтобы посмотреть город. Мы приехали из аэропорта на стадион.

- Вызывает ли у Вас особые чувства стадион, на котором вы будете играть? Всё же здесь проходил финал чемпионата мира.

- Знакомится со стадионом будем на тренировке. Новые «Лужники» я еще толком не видел, а со старыми я очень хорошо знаком. Играл тут десять лет назад, только он был немного другим.

- Какие сильные стороны есть у ЦСКА? Какие задачи Вы ставите для себя, как главный игрок обороны?

- ЦСКА является очень молодой командой, но которая совсем не потеряла в качестве, мы в этом убедились в конце первой игры. Отдельно не хочется ничего выделять, нужно смотреть на соперника в совокупности.

- Повышается ли ваших глазах престиж ЦСКА, который обыграл на этом стадионе «Реал?

- Матчи всегда получаются разные, мы в Мадриде тоже играли хорошо, хоть и не взяли очки, а дома крупно уступили. Так что это не имеет значения. Мы настраиваемся на три очка.

- Завтра «Виктории» придется не только забивать, но и хорошо играть в обороне, а с этим у команды имеются проблемы. Как вы найдете этот баланс?

- Оборонительная деятельность начинается с нападающих. Нужно играть компактно, что должно доставить сопернику проблем. Найдем какие-то тактические действия, постараемся выгодно использовать контратаки.

-Холодно ли сейчас в Москве? И как адаптироваться к этой погоде?

- Каждый должен сам справляться с такими переменами в климате. Мы тоже в Чехии часто играем при низких температурах.

- Насколько болельщики ЦСКА могут сделать обстановку максимально неприятной для вас?

- Интересно самому, посмотрим всё завтра.

Rusfootball.info
Теги: Виктория ЦСКА
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