Валерий Газзаев: cтоит признать, что "Виктория" победила закономерно

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Валерий Газзаев: cтоит признать, что "Виктория" победила закономерно

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал причину поражения армейцев в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Виктории" (1:2). Он считает, что молодым игрокам пока не хватает мастерства, стабильности.

– Конечно, все шокированы таким крайне неудовлетворительным результатом. Все болельщики, специалисты, да и сами игроки, видимо, думали, что легко пройдут "Викторию" и весной будут выступать в плей-офф Лиги Европы. Но, к сожалению, чехи показали очень качественный футбол.

– Но ведь начало встречи полностью осталось за ЦСКА

– Да, в первые 15-20 минут армейцы действовали агрессивно, создавали моменты, забили гол. Но не более. Далее уже преимуществом владели гости. Они ведь еще и 11-метровый не реализовали… В итоге стоит признать, что "Виктория" победила закономерно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газзаев Виктория ЦСКА
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