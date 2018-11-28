Валерий Газзаев: cтоит признать, что "Виктория" победила закономерно

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
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|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
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|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|13
|2
|Аякс
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|1
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|Бенфика
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|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|2
|Лион
|5
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|7
|3
|Шахтёр
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|5
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
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|Виктория
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|1
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|-5
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|4
|ЦСКА
|5
|1
|1
|0
|3
|2
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|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|0
|3
|0
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|10
|3
|Валенсия
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|1
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|Янг Бойз
|5
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|0
|2
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|6
|-6
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Георгий Щенников – первый игрок с 2016 года, заработавший пенальти в свои и чужие ворота в матче ЛЧ
Валерий Газзаев: cтоит признать, что "Виктория" победила закономерно
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал причину поражения армейцев в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Виктории" (1:2). Он считает, что молодым игрокам пока не хватает мастерства, стабильности.
– Конечно, все шокированы таким крайне неудовлетворительным результатом. Все болельщики, специалисты, да и сами игроки, видимо, думали, что легко пройдут "Викторию" и весной будут выступать в плей-офф Лиги Европы. Но, к сожалению, чехи показали очень качественный футбол.
– Но ведь начало встречи полностью осталось за ЦСКА
– Да, в первые 15-20 минут армейцы действовали агрессивно, создавали моменты, забили гол. Но не более. Далее уже преимуществом владели гости. Они ведь еще и 11-метровый не реализовали… В итоге стоит признать, что "Виктория" победила закономерно.
"Спорт-Экспресс"
– Конечно, все шокированы таким крайне неудовлетворительным результатом. Все болельщики, специалисты, да и сами игроки, видимо, думали, что легко пройдут "Викторию" и весной будут выступать в плей-офф Лиги Европы. Но, к сожалению, чехи показали очень качественный футбол.
– Но ведь начало встречи полностью осталось за ЦСКА
– Да, в первые 15-20 минут армейцы действовали агрессивно, создавали моменты, забили гол. Но не более. Далее уже преимуществом владели гости. Они ведь еще и 11-метровый не реализовали… В итоге стоит признать, что "Виктория" победила закономерно.
"Спорт-Экспресс"
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