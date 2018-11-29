Фатих Терим: после второго гола у нас уже не было шансов отыграться

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим подвел итог матча с "Локомотивом" (0:2)."До первого пропущенного гола мы играли хорошо. Но пропустили случайный гол. После второго у нас уже не было шансов отыграться. В целом "Локомотив" был лучше. Поздравляем его.Я бы не стал связывать наше поражение и погоду. Да, разница - 23 градуса. Но "Локомотив" все-таки сыграл лучше", – сказал Терим.