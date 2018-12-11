В Юношеской лиги УЕФА "Локомотив" разгромил "Шальке"

В рамках 6 тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" разгромил гельзенкирхенский "Шальке-04" со счётом 4:1.По итогам матча "Локомотив" занял второе место в группе D и вышел в 1/16 финала турнира.: Меркан, 86 - Миронов, 27 (пен), Поярков, 32, Карапузов, 39, Сулейманов, 56,