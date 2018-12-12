"Ливерпуль" не проигрывает дома 19 матчей в еврокубках подряд

"Ливерпуль" вчера обыграл «Наполи» (1:0) в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов.Таким образом, английский клуб не проигрывает дома в еврокубках уже 19 матчей подряд. Из них 16 подряд – под руководством Юргена Клоппа (13 побед, 3 ничьи).