Гильерме: "Локомотив" не заслужил пять поражений в группе

Капитан "Локомотива" Гильерме подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов после поражения от "Шальке" (0:1)."У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо использовать свои шансы.В каждом матче Лиги чемпионов мы могли сыграть лучше. Мы не заслужили пять поражений. Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов. Мы очень давно не играли в этом турнире, многие вообще играли в Лиге чемпионов впервые.Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Лиге чемпионов, и тогда уже все будет по-другому", – заявил Гильерме.