Гильерме: "Локомотив" не заслужил пять поражений в группе

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Гильерме: "Локомотив" не заслужил пять поражений в группе

Капитан "Локомотива" Гильерме подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов после поражения от "Шальке" (0:1).

"У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник забил. Это Лига чемпионов, надо использовать свои шансы.

В каждом матче Лиги чемпионов мы могли сыграть лучше. Мы не заслужили пять поражений. Не хватило фарта и опыта игры в Лиге чемпионов. Мы очень давно не играли в этом турнире, многие вообще играли в Лиге чемпионов впервые.

Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Лиге чемпионов, и тогда уже все будет по-другому", – заявил Гильерме.

Sport24
Теги: Гильерме Шальке Локомотив
Сегодня, 10:57
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(1)
#5  KAZAK  МОСКВА (Сегодня, 11:45)
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online
Болеет за:
ЦСКА
не заслужили пять поражений
Ещё как заслужили - позорище, тошно было смотреть на мучения проводниц..


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 11:26)
  • -1
  •  (5)
online

Как заслужил , так и получил. 5 из 6 поражений не могут быть чистой случайностью, как и шампиньонство. Но вы не одиноки , тут есть еще выпестованные имени Мутко 0-7.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:22)
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Он явно заслужил все шесть. Но турки почему то в Москве расслабились
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  foresten  Челябинск (Сегодня, 11:18)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Уроды позорные.. молчите в тряпочку..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 11:04)
  • +5
  •  (7)

Локо заслужил именно то что в таблице, все остальное отговорки


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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