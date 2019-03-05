Капитан "Ювентуса" может пропустить первый матч 1/4 ЛЧ с "Аяксом" из-за травмы

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини получил повреждение. на тренировке.У капитана туринского клуба проблемы с икроножной мышцей. Его участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" под большим вопросом. Решение по внесению его в заявку примут сегодня в течение дня.