Оле-Гуннар Сульшер: поедем на "Камп Ноу" с единственной мыслью - забить

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Лента новостей:
11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (16)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (16)
10:18
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (5)
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (5)
09:52
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (9)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (9)
Вчера, 23:58
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
Вчера, 23:53
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
Вчера, 23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Вчера, 23:07
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
Вчера, 22:43
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Вчера, 21:34
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Вчера, 20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
Вчера, 20:51
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
Вчера, 20:37
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Вчера, 19:30
Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: это тебе не Вегас (13)
Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: это тебе не Вегас (13)
Вчера, 19:00
Александр Кокорин - прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть (14)
Александр Кокорин - прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть (14)
Вчера, 18:35
Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле
Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле
Вчера, 17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Вчера, 17:40
Лоран Блан может возглавить "Севилью"
Лоран Блан может возглавить "Севилью"
Вчера, 17:30
Михаил Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак" (48)
Михаил Боярский: лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак" (48)
Оле-Гуннар Сульшер: поедем на "Камп Ноу" с единственной мыслью - забить
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Начали матч нервно, неаккуратно работали с мячом, не могли подобраться к сопернику. На мой взгляд, после пропущенного гола заиграли хорошо, отдельные футболисты прекрасно выступили. Временами чувствовали себя настоящим "Манчестер Юнайтед". Болельщики нас поддерживали, мы начали играть широко, использовали диагонали. Но иногда реализуешь свои моменты, а иногда нет.
Когда играешь против "Барселоны", нужно уметь играть без мяча. Борьба за него также утомляет. Подправим некоторые детали и поедем на "Камп Ноу" с единственной мыслью - забить", - сказал Сульшер.
UEFA
"Начали матч нервно, неаккуратно работали с мячом, не могли подобраться к сопернику. На мой взгляд, после пропущенного гола заиграли хорошо, отдельные футболисты прекрасно выступили. Временами чувствовали себя настоящим "Манчестер Юнайтед". Болельщики нас поддерживали, мы начали играть широко, использовали диагонали. Но иногда реализуешь свои моменты, а иногда нет.
Когда играешь против "Барселоны", нужно уметь играть без мяча. Борьба за него также утомляет. Подправим некоторые детали и поедем на "Камп Ноу" с единственной мыслью - забить", - сказал Сульшер.
UEFA
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.