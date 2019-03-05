Вратарь "Манчестер Юнайтед" извинился перед клубом за гол от Месси

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа извинился перед партнерами по команде за второй пропущенный мяч в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".На 20-й минуте матча нападающий каталонского клуба Лионель Месси несильно пробил по мячу из-за пределов штрафной, после чего снаряд пролетел под вратарем. Игра завершилась со счетом 3:0 и позволила "Барселоне" выйти в полуфинал турнира.По информации The Sun, испанский голкипер, несмотря на отсутствие претензий со стороны одноклубников, принес футболистам извинения и отметил, что его ошибка повлияла на исход матча.