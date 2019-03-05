В финале Юношеской лиги УЕФА "Челси" встретится с "Порту"

Сегодня, 26 апреля, определились финалисты Юношеской лиги УЕФА сезона-2018/19.В решающем матче встретятся "Челси" и "Порту". "Челси" в полуфинале прошел "Барселону": основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти сильнее были англичане — 5:4. "Порту" одержал разгромную победу над "Хоффенхаймом": португальцы забили немцам три безответных мяча.Финальный матч Юношеской лиги УЕФА состоится 29 апреля в Ньоне (Швейцария).