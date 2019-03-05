"Барселона" - "Ливерпуль": на матч назначена бригада Бьорна Куйперса

УЕФА назначил арбитров на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем".Команды рассудят голландские рефери во главе с Бьорном Кёйперсом. Его ассистентами будут Марио Дикс и Эрвин Зейнстра, четвертый судья – грек Тасос Сидиропулос.