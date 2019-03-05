Фанаты "Ливерпуля" бросили в фонтан туриста из Китая (видео)

Английская быдлятина в своём репертуаре - фанаты Ливерпуля бросили в барселонский фонтан мимо проходящего китайского туриста. pic.twitter.com/1FfQeJSLki — Ofnews (@okolofnews) May 1, 2019

Болельщики "Ливерпуля" толкнули китайского туриста в фонтан в Испании перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".Встреча "Ливерпуль" – "Барселона" пройдет сегодня, 1 мая, начало – в 22.00 по московскому времени.