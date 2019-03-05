СМИ: полиция Испании задержала шесть фанатов "Ливерпуля" за участие в беспорядках

Полиция Испании задержала шесть болельщиков "Ливерпуля", которые участвовали в беспорядках и проявляли агрессию к местным жителям, перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.По информации СМИ, многие английские фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения. Около 500 болельщиков "Ливерпуля" собралось в районе Королевской площади Барселоны. Шесть человек, которых задержала полиция, избили двух сотрудников отеля.