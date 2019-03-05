Лео Месси совершил девять удачных обводок за матч. Весь "Ливерпуль" - десять

Lionel Messi has completed 9 dribbles against Liverpool tonight.



Liverpool players all combined completed 10.



Levels. pic.twitter.com/u2iivwujcZ — Bar?a Universal (@BarcaUniversal) May 1, 2019

"Барселона" накануне разгромила "Ливерпуль" (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.В составе победителей дубль сделал Лионель Месси. Как сообщает Barca Universal, аргентинский форвард в этой игре совершил девять удачных обводок. Игрокам "Ливерпуля" в общей сложности это удалось десять раз.