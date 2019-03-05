Мохамед Салах не сыграет в ответном матче с "Барселоной"

Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что нападающий Мохамед Салах пропустит завтрашний ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает Goal.26-летний египтянин получил травму во встрече 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2).