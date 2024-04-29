"Мне непонятно, почему "Краснодар" в который раз не хочет вернуться на первое место. "Зенит" делает все для этого, но "быки" не пользуются этим шансом. Может, пока не готовы. Чемпионами так никогда не стать - нужен характер. Но что радует, интрига будет самого последнего тура. Все еще может быть. Для болельщиков это очень здорово", - сказал Булыкин.
"Краснодар" имел возможность опередить "Зенит" в турнирной таблице и стать единоличным лидером российского чемпионата после 26-го тура. Но подопечные Мурада Мусаева сыграли в ничью с самарскими "Крыльями Советов". Первое место за четыре мачта до финиша занимает "Зенит", заработав 50 очков, столько же набрал "Краснодар", но "быки" остались на второй строчке, потому что проиграли в очных играх с петербуржцами - 1:1 в Санкт-Петербурге и поражение в Краснодаре 1:2.
На третьей строчке идет московское "Динамо" с 47-ю набранными баллами, в 26-м туре динамовцы одержали победу над "Зенитом" благодаря голу Константина Тюкавина. В следующем 27-м туре "Зенит" и "Краснодар" сыграют в родных стенах против "Факела" и "Ахмата", "Динамо" примет на своем поле "Сочи".
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: непонятно, почему "Краснодар" не хочет вернуться на первое место. "Зенит" делает все для этого
Бывший игрок "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал неудачи "Краснодара" в борьбе за первое место чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"