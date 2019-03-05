Бывший игрок "Ливерпуля" разнес Суареса: он повел себя как крыса

Бывший игрок "Ливерпуля" Джон Олдридж раскритиковал нападающего "Барселоны" Луиса Суареса за поведение в игре с красными в полуфинале Лиги чемпионов."Суарес повел себя как крыса в полуфинале Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Это вышло за рамки", - цитирует Олдриджа Goal.Суарес забил первый гол в матче, который завершился победой "Барселоны" 3:0, и эмоционально его отпраздновал. Уругваец пообещал не праздновать так сильно, если забьет в ответной игре.