Надежда на невозможное. Сегодня «Ливерпуль» попытается отыграть 0:3

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров
Есть ли шансы у «Ливерпуля»?



 

Надежда на невозможное. Сегодня «Ливерпуль» попытается отыграть 0:3

Всё выглядит так, будто шансов у «красных», как и в случае с чемпионатом, где они уступают «Сити», нет вообще никаких. Но мы попробуем их найти. Об ответной игре полуфинала Лиги Чемпионов

Фото: alemihaber.com
«Ливерпуль» застыл на краю пропасти. Большую часть сезона лидерами Англии являлись именно они, но сейчас, за тур до конца, всё в руках «Сити», которым осталось только сломить немотивированный «Брайтон». Похоже, чемпионство упущено. Опять.

«Ман Сити» в шаге от чемпионства

Скаузеры дважды были первыми на Рождество, а потом уступали первое место соперникам: «МЮ» в сезоне 2008/2009 и «Сити» в 2013/2014. Другие клубы АПЛ себе такого не позволяли – если команда занимала первое место, обязательно брала титул.

От этого неудачи «красных» только обиднее. При этом язык не повернётся сказать, что в этом сезоне «Ливерпуль» не заслужил чемпионского звания. Виноват кошмарный соперник.


Теперь на волоске и Лига Чемпионов. После 0:3 на выезде в англичан способны верить только по-настоящему мечтательные почитатели. Даже к чёрту такой гандикап – у них же есть Месси!

И ведь снова виноват соперник

«Ливерпуль» классно играл против «Барселоны» на выезде. Особенно на старте. Англичане душили команду Вальверде, сковывали постоянным движением и проводили атаки настолько опасные, что ответы хозяев поля казались совсем неубедительными.

И тяжело было вспомнить, когда британская команда выступала на «Кам Ноу» так ярко.

Но на то «Барселона» и большой клуб – один из самых больших в мире. Каталонцы намеренно потакали сопернику в плане владения, послушно опускались назад, чтобы потом воспользоваться этим.

В итоге центр обороны гостей прозевал рывок Суареса, а потом в дело вступил Месси. Если со вторым голом ещё можно было что-нибудь сделать, то третий мяч в этой игре продемонстрировал, что сопротивляться ему, когда у Лео прёт, просто невозможно.

На тот случай – если вы забыли


Так что и теперь не получится наброситься на Клоппа с вилами, обвинить в том, что команда очередной сезон остаётся без титулов, да и вообще, сколько можно проигрывать в Испании? Наставник «Ливерпуля» делает более чем достаточно для победы.

Скорее, это страшная неудача, что ему противостоят такие гиганты: Гвардиола с безумным составом в лиге и Вальверде с Месси и ещё рядом лучших игроков в мире на своих позициях в Лиге Чемпионов.

А ещё – потери среди своих

Казалось, и так слишком много проблем, но судьба совсем не жалеет немецкого тренера. В ответной игре, в которой так нужно сотворить чудо, придется обходиться без главного кудесника Салаха.

- Салах завтра не сыграет. Ему лучше, но завтра он не выйдет на поле, – сказал Клопп в эфире Movistar.

Всему виной столкновение египетского форварда с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после которого нападающего унесли с поля на носилках.

Надежда на невозможное. Сегодня «Ливерпуль» попытается отыграть 0:3

И ещё не будет Фирмино – об этом тренер рассказал уже на предматчевой пресс-конференции. Вместо них на поле, видимо, появятся Ориги и Шакири.

А Месси и компании дали очередной отдых. «Барселона» может себе это позволить, учитывая, что они уже официально чемпионы Испании. Лео, Суарес, Пике, тер Стеген, Роберто и Альба не попали в заявку на матч чемпионата против «Сельты». Так и что в этом компоненте у каталонцев есть преимущество.

Потому что основной состав «красных» участвовал на неделе в энергозатратной перестрелке с «Ньюкаслом», которая закончилась победой 3:2.

Возможен ли камбэк?

Это тяжело, но последние сезоны в Лиге Чемпионов случается достаточно неожиданных возвращений в плей-офф. Только в этом сезоне после 0:2 на выезде «Юве» приходил в себя и выносил «Атлетико». Да и «МЮ» сделал настоящую сенсацию: полумолодёжным составом команда Сульшера вынесла «ПСЖ» после 0:2 дома.

В прошлом сезоне «Барселона» победила 4:1 дома «Рому», а на выезде умудрилась схлопотать 0:3 и покинула розыгрыш на стадии четвертьфинала. Так что расслабляться команда Вальверде, очевидно, не станет: наверняка жив ещё в памяти тот провал.



Впрочем, «Барса» и сама умеет отыгрываться. То уничтожение «ПСЖ» после 0:4 – главное событие из подобных за последние годы.

Так что, может, не станем хоронить «Ливерпуль» раньше стартового свистка? Вдруг они ещё покажут.

Ведь им не привыкать. После «You’ll never walk alone» в финале ЛЧ 2005-го им хватило одного тайма, чтобы отыграться. Теперь у них есть домашний стадион и целый матч.

Осталось только научиться реализовать свои моменты. Потому что только этого не хватило «Ливерпулю» в первой игре.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: REUTERS/Scott Heppell
Теги: Ливерпуль Барселона Клопп Месси Салах
Сегодня, 14:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама