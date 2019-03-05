Надежда на невозможное. Сегодня «Ливерпуль» попытается отыграть 0:3

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
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Надежда на невозможное. Сегодня «Ливерпуль» попытается отыграть 0:3
Всё выглядит так, будто шансов у «красных», как и в случае с чемпионатом, где они уступают «Сити», нет вообще никаких. Но мы попробуем их найти. Об ответной игре полуфинала Лиги Чемпионов
Фото: alemihaber.com
«Ман Сити» в шаге от чемпионства
Скаузеры дважды были первыми на Рождество, а потом уступали первое место соперникам: «МЮ» в сезоне 2008/2009 и «Сити» в 2013/2014. Другие клубы АПЛ себе такого не позволяли – если команда занимала первое место, обязательно брала титул.
От этого неудачи «красных» только обиднее. При этом язык не повернётся сказать, что в этом сезоне «Ливерпуль» не заслужил чемпионского звания. Виноват кошмарный соперник.
Челси хватало для чемпионства 87 очков! Лестеру - 81!!!— Илья Геркус (@ilgerkus) May 6, 2019
Ливерпуль набирает 94 очка за сезон!!!!!!! Одно(!!!!!!) поражение в сезоне ! И (похоже) только второй((( Karma is a bitch ?
Теперь на волоске и Лига Чемпионов. После 0:3 на выезде в англичан способны верить только по-настоящему мечтательные почитатели. Даже к чёрту такой гандикап – у них же есть Месси!
И ведь снова виноват соперник
«Ливерпуль» классно играл против «Барселоны» на выезде. Особенно на старте. Англичане душили команду Вальверде, сковывали постоянным движением и проводили атаки настолько опасные, что ответы хозяев поля казались совсем неубедительными.
И тяжело было вспомнить, когда британская команда выступала на «Кам Ноу» так ярко.
Но на то «Барселона» и большой клуб – один из самых больших в мире. Каталонцы намеренно потакали сопернику в плане владения, послушно опускались назад, чтобы потом воспользоваться этим.
В итоге центр обороны гостей прозевал рывок Суареса, а потом в дело вступил Месси. Если со вторым голом ещё можно было что-нибудь сделать, то третий мяч в этой игре продемонстрировал, что сопротивляться ему, когда у Лео прёт, просто невозможно.
На тот случай – если вы забыли
If I don’t post this I won’t sleep well tonight ?— KikusTheComedian (@_kikus___) May 1, 2019
RT IF YOU LOVE MESSI ??#BarcaVsLiverpool pic.twitter.com/HGgrGuAQ0B
Так что и теперь не получится наброситься на Клоппа с вилами, обвинить в том, что команда очередной сезон остаётся без титулов, да и вообще, сколько можно проигрывать в Испании? Наставник «Ливерпуля» делает более чем достаточно для победы.
Скорее, это страшная неудача, что ему противостоят такие гиганты: Гвардиола с безумным составом в лиге и Вальверде с Месси и ещё рядом лучших игроков в мире на своих позициях в Лиге Чемпионов.
А ещё – потери среди своих
Казалось, и так слишком много проблем, но судьба совсем не жалеет немецкого тренера. В ответной игре, в которой так нужно сотворить чудо, придется обходиться без главного кудесника Салаха.
- Салах завтра не сыграет. Ему лучше, но завтра он не выйдет на поле, – сказал Клопп в эфире Movistar.
Всему виной столкновение египетского форварда с вратарем «Ньюкасла» Мартином Дубравкой, после которого нападающего унесли с поля на носилках.
И ещё не будет Фирмино – об этом тренер рассказал уже на предматчевой пресс-конференции. Вместо них на поле, видимо, появятся Ориги и Шакири.
А Месси и компании дали очередной отдых. «Барселона» может себе это позволить, учитывая, что они уже официально чемпионы Испании. Лео, Суарес, Пике, тер Стеген, Роберто и Альба не попали в заявку на матч чемпионата против «Сельты». Так и что в этом компоненте у каталонцев есть преимущество.
Потому что основной состав «красных» участвовал на неделе в энергозатратной перестрелке с «Ньюкаслом», которая закончилась победой 3:2.
Возможен ли камбэк?
Это тяжело, но последние сезоны в Лиге Чемпионов случается достаточно неожиданных возвращений в плей-офф. Только в этом сезоне после 0:2 на выезде «Юве» приходил в себя и выносил «Атлетико». Да и «МЮ» сделал настоящую сенсацию: полумолодёжным составом команда Сульшера вынесла «ПСЖ» после 0:2 дома.
В прошлом сезоне «Барселона» победила 4:1 дома «Рому», а на выезде умудрилась схлопотать 0:3 и покинула розыгрыш на стадии четвертьфинала. Так что расслабляться команда Вальверде, очевидно, не станет: наверняка жив ещё в памяти тот провал.
Впрочем, «Барса» и сама умеет отыгрываться. То уничтожение «ПСЖ» после 0:4 – главное событие из подобных за последние годы.
Так что, может, не станем хоронить «Ливерпуль» раньше стартового свистка? Вдруг они ещё покажут.
Ведь им не привыкать. После «You’ll never walk alone» в финале ЛЧ 2005-го им хватило одного тайма, чтобы отыграться. Теперь у них есть домашний стадион и целый матч.
Осталось только научиться реализовать свои моменты. Потому что только этого не хватило «Ливерпулю» в первой игре.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: REUTERS/Scott Heppell
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