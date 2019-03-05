Эрнесто Вальверде: "Барселоне" нет оправдания. Ответственность за результат беру на себя

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира."Соперник начал очень активно матч, как мы и ожидали. Им удалось забить быстрый гол. Затем мы перехватили инициативу, но второй гол в начале второго тайма добавил проблем. Тут же пропустили третий мяч.У "Барселоны" были моменты, чтобы забить, но мы их не реализовали. Нам нет оправдания. Соперник был лучше.Не знаю, как этот результат может повлиять на меня. Времени думать об этом не было. Ответственность за результат тренер берет на себя", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.