Эрнесто Вальверде: "Барселоне" нет оправдания. Ответственность за результат беру на себя

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
Лента новостей:
Вчера, 22:51
Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Вчера, 22:27
РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
Вчера, 22:23
Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:04
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
Вчера, 21:45
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Вчера, 21:42
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
Вчера, 20:55
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
Вчера, 20:25
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Вчера, 20:22
Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Вчера, 20:10
Диего Годин решил покинуть "Атлетико"
Диего Годин решил покинуть "Атлетико"
Вчера, 19:56
Андре Онана: люди не привыкли к темнокожим вратарям (3)
Андре Онана: люди не привыкли к темнокожим вратарям (3)
Вчера, 19:29
Роман Еременко - лучший игрок "Ростова" в апреле
Роман Еременко - лучший игрок "Ростова" в апреле
Вчера, 19:17
СМИ: Юрий Жирков может перейти в "Тамбов" (13)
СМИ: Юрий Жирков может перейти в "Тамбов" (13)
Вчера, 19:10
Илкай Гюндоган: "Ливерпуль" победит "Барселону" со счетом 4:0 (9)
Илкай Гюндоган: "Ливерпуль" победит "Барселону" со счетом 4:0 (9)
Вчера, 18:51
Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины (23)
Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины (23)
Вчера, 18:23
Кейлор Навас может сменить Де Хеа в "МЮ"
Кейлор Навас может сменить Де Хеа в "МЮ"
Вчера, 18:12
Александр Шикунов: если Самедов согласится, то "Крылья" с удовольствием продлят контракт (2)
Александр Шикунов: если Самедов согласится, то "Крылья" с удовольствием продлят контракт (2)
Вчера, 17:28
Олег Шатов может перейти в "Краснодар" (33)
Олег Шатов может перейти в "Краснодар" (33)
Вчера, 17:20
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
Вчера, 17:05
Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Вчера, 16:50
"Уфа" получила предложения по четырём футболистам (2)
"Уфа" получила предложения по четырём футболистам (2)
Вчера, 16:34
Пабло Сарабия может перейти в "Интер"
Пабло Сарабия может перейти в "Интер"
Вчера, 16:10
Тео Эрнандес может продолжить карьеру в "Наполи"
Тео Эрнандес может продолжить карьеру в "Наполи"
Вчера, 15:19
Агент Фернандеса: переход в "Зенит"? Пока это невозможно (5)
Агент Фернандеса: переход в "Зенит"? Пока это невозможно (5)
Эрнесто Вальверде: "Барселоне" нет оправдания. Ответственность за результат беру на себя
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.
"Соперник начал очень активно матч, как мы и ожидали. Им удалось забить быстрый гол. Затем мы перехватили инициативу, но второй гол в начале второго тайма добавил проблем. Тут же пропустили третий мяч.
У "Барселоны" были моменты, чтобы забить, но мы их не реализовали. Нам нет оправдания. Соперник был лучше.
Не знаю, как этот результат может повлиять на меня. Времени думать об этом не было. Ответственность за результат тренер берет на себя", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
Sport24.ru
"Соперник начал очень активно матч, как мы и ожидали. Им удалось забить быстрый гол. Затем мы перехватили инициативу, но второй гол в начале второго тайма добавил проблем. Тут же пропустили третий мяч.
У "Барселоны" были моменты, чтобы забить, но мы их не реализовали. Нам нет оправдания. Соперник был лучше.
Не знаю, как этот результат может повлиять на меня. Времени думать об этом не было. Ответственность за результат тренер берет на себя", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.