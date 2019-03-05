Михаил Вартапетов: "Ливер" - "Барса" - 4:0. Не ругайте больше "Спартак"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов вспомнил о разгромном поражении от "Ливерпуля" (0:7) в матче Лиги чемпионов сезона-2017/18.Вчера "Ливерпуль" разгромил "Барселону" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов."Ливер" - "Барса" — 4:0."Ливер" — "Спартак2 — 7:0. Не ругайте нас больше. Это "Энфилд". И это "Ливерпуль", даже без Салаха. Пока так. И поспокойнее, всё будет хорошо. Но не сразу. Болеем за "Спартак", отдельных идолопоклонников просьба определиться: личности приходят и уходят, клуб остаётся навсегда", - написал Вартапетов.