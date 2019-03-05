Михаил Вартапетов: "Ливер" - "Барса" - 4:0. Не ругайте больше "Спартак"

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Новости партнеров

Михаил Вартапетов: "Ливер" - "Барса" - 4:0. Не ругайте больше "Спартак"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов вспомнил о разгромном поражении от "Ливерпуля" (0:7) в матче Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Вчера "Ливерпуль" разгромил "Барселону" со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов.

"Ливер" - "Барса" — 4:0."Ливер" — "Спартак2 — 7:0. Не ругайте нас больше. Это "Энфилд". И это "Ливерпуль", даже без Салаха. Пока так. И поспокойнее, всё будет хорошо. Но не сразу. Болеем за "Спартак", отдельных идолопоклонников просьба определиться: личности приходят и уходят, клуб остаётся навсегда", - написал Вартапетов.
Теги: Вартапетов Спартак Ливерпуль Барселона
Сегодня, 11:07
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8
(8)
#8  Миша Люберцы   (Сегодня, 11:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suarez
Нет, 7:0 - несмываемый позор.

Позор не от гранда футбола - Ливерпуля, а когда Динамо Минск ,со своими 500 млн местных зайчиков, дергает ваш Газпром с 500 млн.долларов в год...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#7  Sewer 79  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:45)
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online

Цитата: Primus
Ливерпуль громил Порту, Барселону и Спартак.
Динамо Минск громил Зенит...
Что позорнее? Каждый выберет сам

Кто в наше время не громил Спартак?
Таких уж нет в природе
Но вы идете дальше
Кричите - Клуб остается навсегда!
ПО факту вся ваша слава:
7-0 от Ливерпуля, 1-18 в Лиге чемпионов!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 11:45)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто старое помянет тому глаз вон!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 11:35)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Я против Барсы ,но сравнивать днище с ней не очень суразно.Барса проиграла 4-0 ,а Спартак 7-0. ПРи этом она сначала выиграла с крупным счетом.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#4  KAZAK  МОСКВА (Сегодня, 11:29)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Сегодня ты кого то имеешь, а завтра тебя кто то имеет - закон жизни..


--------------------
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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
#3  suarez   (Сегодня, 11:23)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Нет, 7:0 - несмываемый позор.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 11:20)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вартапет, ты лучше ответь, почему у нас который год на больничке больше травмированых игроков, чем во всей остальной ПЛ вместе взятой?!!! А он телек смотрит и в твитере печатает, делать ему нечего


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  Primus  Москва (Сегодня, 11:19)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ливерпуль громил Порту, Барселону и Спартак.
Динамо Минск громил Зенит...
Что позорнее? Каждый выберет сам smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
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