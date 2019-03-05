Френки Де Йонг: обидно отдать путевку в финал ЛЧ в последние несколько секунд

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"."Думаю, с игрой, которую "Аякс" демонстрировал на протяжении всего турнира и в первом тайме сегодняшнего матча, мы заслуживали путевки в финал. Однако надо сказать, что "Тоттенхэм" своей игрой во втором тайме тоже ее заслужил.Думаю, все получили удовольствие от того, что мы сделали в этой Лиге чемпионов, это была словно сказка. К сожалению, конец не получился счастливым. Очень обидно отдать путевку финал в последние несколько секунд.Периодически мы демонстрировали, на что способны. Но во втором тайме соперник доставил нам проблемы.Это третье противостояние, когда мы победили на выезде, но не сумели выиграть дома. Честно говоря, я не знаю, в чем причина. Мы всегда стараемся играть одинаково: дома и на выезде. Если бы мы продолжили играть так, как играли сегодня в первом тайме, то точно победили бы", — цитирует де Йонга официальный сайт УЕФА.