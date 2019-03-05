Джермэйн Дженас: это лучший день в истории "Тоттенхэма"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джермэйн Дженас признался, что его переполняли эмоции после победы бывшей команды над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2)."Невероятный крик, а потом я задохнулся и потерял голос. Это были настоящие эмоции. Не верил и был шокирован. Это лучшая ночь в истории клуба. Этот последний месяц в Лиге чемпионов и премьер-лиге был невероятным", - цитирует Дженаса BBC.