Гол Месси со штрафного стал лучшим в полуфинальных матчах Лиги чемпионов

Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Гол Месси со штрафного стал лучшим в полуфинальных матчах Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил результаты голосования за лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам полуфинальных встреч.

Лучшим результативным ударом стал гол форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси со штрафного в ворота английского "Ливерпуля" (3:0) в первой полуфинальной игре. Капитан сине-гранатовых забил мяч на 82-й минуте левой ногой в левую девятку с расстояния 17 метров.

Среди претендентов также были Дивок Ориги ("Ливерпуль") — мяч в ответном матче с "Барселоной" (4:0), хавбеки Хаким Зиеш ("Аякс") и Лукас Моура ("Тоттенхэм Хотспур") — их успех во встрече "Аякс" — "Тоттенхэм" (2:3).

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
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