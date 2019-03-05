Гол Месси со штрафного стал лучшим в полуфинальных матчах Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил результаты голосования за лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам полуфинальных встреч.Лучшим результативным ударом стал гол форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси со штрафного в ворота английского "Ливерпуля" (3:0) в первой полуфинальной игре. Капитан сине-гранатовых забил мяч на 82-й минуте левой ногой в левую девятку с расстояния 17 метров.Среди претендентов также были Дивок Ориги ("Ливерпуль") — мяч в ответном матче с "Барселоной" (4:0), хавбеки Хаким Зиеш ("Аякс") и Лукас Моура ("Тоттенхэм Хотспур") — их успех во встрече "Аякс" — "Тоттенхэм" (2:3).