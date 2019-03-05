|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|36
|55
|7
|Атлетик Б
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|36
|40
|15
|Сельта
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30
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Гол Месси со штрафного стал лучшим в полуфинальных матчах Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил результаты голосования за лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам полуфинальных встреч.
Лучшим результативным ударом стал гол форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси со штрафного в ворота английского "Ливерпуля" (3:0) в первой полуфинальной игре. Капитан сине-гранатовых забил мяч на 82-й минуте левой ногой в левую девятку с расстояния 17 метров.
Среди претендентов также были Дивок Ориги ("Ливерпуль") — мяч в ответном матче с "Барселоной" (4:0), хавбеки Хаким Зиеш ("Аякс") и Лукас Моура ("Тоттенхэм Хотспур") — их успех во встрече "Аякс" — "Тоттенхэм" (2:3).
"Газета.ру"
Лучшим результативным ударом стал гол форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси со штрафного в ворота английского "Ливерпуля" (3:0) в первой полуфинальной игре. Капитан сине-гранатовых забил мяч на 82-й минуте левой ногой в левую девятку с расстояния 17 метров.
Среди претендентов также были Дивок Ориги ("Ливерпуль") — мяч в ответном матче с "Барселоной" (4:0), хавбеки Хаким Зиеш ("Аякс") и Лукас Моура ("Тоттенхэм Хотспур") — их успех во встрече "Аякс" — "Тоттенхэм" (2:3).
"Газета.ру"
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