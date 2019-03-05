Кто останется неудачником? В финале Лиги чемпионов играют команды, не побеждавшие очень давно
«Ливерпуль» не выигрывал ничего с 2012 года, а «Тоттенхэм» живёт без трофеев уже больше десяти лет. Сегодня они встретятся в финале самого престижного турнира и кто-то из них перестанет быть лузером
Как жаль, что в финале только один матч
Этот сезон в Лиге чемпионов был настоящим безумием. Но сумасшедшие истории заканчивающегося пути растягивались на две игры. «Аякс» безуспешно бодался дома с «Реалом», а на выезде обнажил клыки и растерзал матёрого, но уже дряблого гранда. «Манчестер», проиграв на «Олд Траффорд», молодёжью приложил бесхребетный «ПСЖ». «Ливерпуль» был разгромлен, а потом явил чудо – и размазал «Барселону». Лукас Моура роскошно затащил против «Аякса», когда уже казалось, что надежды нет.
Но в финале только один матч, так что магия, скорее всего, не сработает. С другой стороны, «Ливерпуль» в 2005-м уже показывал, что устроить сенсацию, отыгравшись с 0:3, можно и за полтора часа.
Английские команды в финале – это космос
Последний раз такое было 11 лет назад. Что примечательно, дело происходило в Москве. Тогда играли «Челси» с «Манчестер Юнайтед» и получилось просто огненно.
Вы наверняка это помните. Гол Роналду. Эквалайзер, как это называют англичане, от Лэмпарда. 1:1 в основное и дополнительное время, серия пенальти, неистовый ливень. Промах Джона Терри, радость Ван дер Сара и слёзы смазавшего свой удар Роналду.
Команды теперь другие. Но показать нечто подобное, есть ощущение, они смогут.
У соперников есть кое-что общее
Хотя на первый взгляд «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» совершенно разные. Начнём с того, что обе команды слывут неудачниками. Причём скаузеры – особенно несчастными.
«Тоттенхэм» всегда был из тихих лузеров. Они почти не замахивались на что-то серьёзное. Да, могли идти в группе лидеров, даже мечтать о чемпионстве, когда побеждал «Лестер», но серьёзно их никто не воспринимал. От этого Почеттино срывался на журналистов в закончившемся сезоне. Как показало будущее, были правы именно они – даже нестабильный «Челси» оказался выше.
«Ливерпуль» - другое дело. «Ливерпуль» тот самый парень, который рвёт жилы, но выходит на финишную прямую одним из главных фаворитов, а потом поскальзывается на банановой кожуре. Такой типаж любят в не самых умных комедиях. В прошлом году проиграли в финале Лиги чемпионов из-за такой вот банановой кожуры по фамилии Кариус. Он, кстати, и пострадал больше всех - карьера в Турции (он поехал в аренду в «Бешикташ») у вратаря не складывается, его критикует тренер, а буквально несколько дней назад на машине его девушки написали краской «неудачник». Вот цена за один проваленный матч.
Трижды за последние десять лет «Ливерпуль» был первым к Рождеству – и в итоге упускал чемпионство. За последние десять лет никто другой даже ни разу не уступал первую строчку, если заканчивал год в лидерах. А «Ливерпуль» - сразу трижды.
Конечно, неудачники не самое подходящее слово для команд, которые пробились в финал Лиги чемпионов. Но или «Ливерпуль», или «Тоттенхэм» сегодня вечером точно станут таковыми, учитывая их болезненную новейшую историю.
Битва характеров
И те, и другие показали, что с морально-волевыми у них всё в большом порядке. «Ливерпуль» совершил подвиг с «Барселоной», хотя в англичан практически никто не верил.
«Тоттенхэм» не сдался против боевого «Аякса». Ситуация и там была крайне тяжелая. Так что многое в финале решится не только в тактическом плане, но и эмоциональном. Скуку, которая удручала всех в недавнем финале Лиги Европы, мы точно не увидим.
Хотя, конечно, и тактика будет играть роль. Особенно интересно, как будет справляться Почеттино. Снова ли он применит ту гибридную схему, когда команда действует с мячом и без мяча совершенно по-разному?
Третий финал ЛЧ для Клоппа
Один раз немецкий тренер забирался так высоко с «Боруссией», но там встретил главное проклятие бундеслиги «Баварию» - и проиграл. В прошлом году он снова оказался там, но здесь было уже проклятие всего европейского футбола – «Реал», собиравшийся взять главную награду в третий раз подряд. Опять не срослось. А ещё Клопп проигрывал в финале Лиге Европы.
- Если Юрген победит, это будет невероятное достижение для него. Но если Юрген не выиграет... Знаете, проиграть три финала Лиги чемпионов, пф... Это, должно быть, очень и очень тяжело, - не так давно сказал по этому поводу Жозе Моуриньо.
Тяжело – это ещё мягко сказано. Это будет провал. И не только потому, что Клопп проиграет в финале третий раз. «Ливерпуль» шёл по чемпионату и имел отрыв в 7 очков, но разбазарил преимущество и позволил «МС» стать первыми. Теперь ещё не хватало окончательно провалить сезон, лишившись ещё одного титула, одной из лучших команд в мире.
Возвращение Кейна
Весной Почеттино мучился, потому что поочередно вылетали лидеры его команды. Против того же «Аякса» дома не играл Сон, а оба матча пропустил Кейн из-за травмы. Но главная ударная сила «шпор», похоже, сможет принять участие в финале.
Уверенности на этот счёт нет. Как и в том, что Кейн после длительного перерыва окажется в хорошей форме. Но если он будет готов, это в любом случае окажется отличным подспорьем. При этом в него верят не только болельщик, но и партнёры по команде:
- Ты должен добыть для нас этот кубок! - сказал Сиссоко Кейну после победы в Голландии. Этот момент попал в ролик Тимура Журавеля.
Должен. Но с другой стороны будут гиганты Салах, Мане и другие. И они тоже должны.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: the sun, spurs.ru, visir.is
Как жаль, что в финале только один матч
Этот сезон в Лиге чемпионов был настоящим безумием. Но сумасшедшие истории заканчивающегося пути растягивались на две игры. «Аякс» безуспешно бодался дома с «Реалом», а на выезде обнажил клыки и растерзал матёрого, но уже дряблого гранда. «Манчестер», проиграв на «Олд Траффорд», молодёжью приложил бесхребетный «ПСЖ». «Ливерпуль» был разгромлен, а потом явил чудо – и размазал «Барселону». Лукас Моура роскошно затащил против «Аякса», когда уже казалось, что надежды нет.
Но в финале только один матч, так что магия, скорее всего, не сработает. С другой стороны, «Ливерпуль» в 2005-м уже показывал, что устроить сенсацию, отыгравшись с 0:3, можно и за полтора часа.
Английские команды в финале – это космос
Последний раз такое было 11 лет назад. Что примечательно, дело происходило в Москве. Тогда играли «Челси» с «Манчестер Юнайтед» и получилось просто огненно.
Вы наверняка это помните. Гол Роналду. Эквалайзер, как это называют англичане, от Лэмпарда. 1:1 в основное и дополнительное время, серия пенальти, неистовый ливень. Промах Джона Терри, радость Ван дер Сара и слёзы смазавшего свой удар Роналду.
Команды теперь другие. Но показать нечто подобное, есть ощущение, они смогут.
У соперников есть кое-что общее
Хотя на первый взгляд «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» совершенно разные. Начнём с того, что обе команды слывут неудачниками. Причём скаузеры – особенно несчастными.
«Тоттенхэм» всегда был из тихих лузеров. Они почти не замахивались на что-то серьёзное. Да, могли идти в группе лидеров, даже мечтать о чемпионстве, когда побеждал «Лестер», но серьёзно их никто не воспринимал. От этого Почеттино срывался на журналистов в закончившемся сезоне. Как показало будущее, были правы именно они – даже нестабильный «Челси» оказался выше.
«Ливерпуль» - другое дело. «Ливерпуль» тот самый парень, который рвёт жилы, но выходит на финишную прямую одним из главных фаворитов, а потом поскальзывается на банановой кожуре. Такой типаж любят в не самых умных комедиях. В прошлом году проиграли в финале Лиги чемпионов из-за такой вот банановой кожуры по фамилии Кариус. Он, кстати, и пострадал больше всех - карьера в Турции (он поехал в аренду в «Бешикташ») у вратаря не складывается, его критикует тренер, а буквально несколько дней назад на машине его девушки написали краской «неудачник». Вот цена за один проваленный матч.
Трижды за последние десять лет «Ливерпуль» был первым к Рождеству – и в итоге упускал чемпионство. За последние десять лет никто другой даже ни разу не уступал первую строчку, если заканчивал год в лидерах. А «Ливерпуль» - сразу трижды.
Конечно, неудачники не самое подходящее слово для команд, которые пробились в финал Лиги чемпионов. Но или «Ливерпуль», или «Тоттенхэм» сегодня вечером точно станут таковыми, учитывая их болезненную новейшую историю.
Битва характеров
И те, и другие показали, что с морально-волевыми у них всё в большом порядке. «Ливерпуль» совершил подвиг с «Барселоной», хотя в англичан практически никто не верил.
«Тоттенхэм» не сдался против боевого «Аякса». Ситуация и там была крайне тяжелая. Так что многое в финале решится не только в тактическом плане, но и эмоциональном. Скуку, которая удручала всех в недавнем финале Лиги Европы, мы точно не увидим.
Хотя, конечно, и тактика будет играть роль. Особенно интересно, как будет справляться Почеттино. Снова ли он применит ту гибридную схему, когда команда действует с мячом и без мяча совершенно по-разному?
Третий финал ЛЧ для Клоппа
Один раз немецкий тренер забирался так высоко с «Боруссией», но там встретил главное проклятие бундеслиги «Баварию» - и проиграл. В прошлом году он снова оказался там, но здесь было уже проклятие всего европейского футбола – «Реал», собиравшийся взять главную награду в третий раз подряд. Опять не срослось. А ещё Клопп проигрывал в финале Лиге Европы.
- Если Юрген победит, это будет невероятное достижение для него. Но если Юрген не выиграет... Знаете, проиграть три финала Лиги чемпионов, пф... Это, должно быть, очень и очень тяжело, - не так давно сказал по этому поводу Жозе Моуриньо.
Тяжело – это ещё мягко сказано. Это будет провал. И не только потому, что Клопп проиграет в финале третий раз. «Ливерпуль» шёл по чемпионату и имел отрыв в 7 очков, но разбазарил преимущество и позволил «МС» стать первыми. Теперь ещё не хватало окончательно провалить сезон, лишившись ещё одного титула, одной из лучших команд в мире.
Возвращение Кейна
Весной Почеттино мучился, потому что поочередно вылетали лидеры его команды. Против того же «Аякса» дома не играл Сон, а оба матча пропустил Кейн из-за травмы. Но главная ударная сила «шпор», похоже, сможет принять участие в финале.
Уверенности на этот счёт нет. Как и в том, что Кейн после длительного перерыва окажется в хорошей форме. Но если он будет готов, это в любом случае окажется отличным подспорьем. При этом в него верят не только болельщик, но и партнёры по команде:
- Ты должен добыть для нас этот кубок! - сказал Сиссоко Кейну после победы в Голландии. Этот момент попал в ролик Тимура Журавеля.
Должен. Но с другой стороны будут гиганты Салах, Мане и другие. И они тоже должны.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: the sun, spurs.ru, visir.is