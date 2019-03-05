Четверо британцев арестованы перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

Четверо британцев арестованы перед финальным матчем Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом", который пройдет в Мадриде 1 июня.

По информации ВВС, фанаты были задержаны за нападения, в том числе на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что полиция испанской столицы дополнительно выделила 1300 сотрудников для обеспечения безопасности перед встречей.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 17:06
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