Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида.Фанат приехал на финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".Имя нарушителя порядка не разглашается.33-летнего мужчину арестовали на площади Пуэрта дель Соль в центре испанской столицы, после чего доставили в один из участков.Как сообщает El Mundo, болельщик разделся прямо на площади и принялся мастурбировать под одобрительные возгласы других фанатов.