Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида.
Фанат приехал на финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
Имя нарушителя порядка не разглашается.
33-летнего мужчину арестовали на площади Пуэрта дель Соль в центре испанской столицы, после чего доставили в один из участков.
Как сообщает El Mundo, болельщик разделся прямо на площади и принялся мастурбировать под одобрительные возгласы других фанатов.
"Газета.ру"
Фанат приехал на финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
Имя нарушителя порядка не разглашается.
33-летнего мужчину арестовали на площади Пуэрта дель Соль в центре испанской столицы, после чего доставили в один из участков.
Как сообщает El Mundo, болельщик разделся прямо на площади и принялся мастурбировать под одобрительные возгласы других фанатов.
"Газета.ру"