Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида.

Фанат приехал на финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Имя нарушителя порядка не разглашается.

33-летнего мужчину арестовали на площади Пуэрта дель Соль в центре испанской столицы, после чего доставили в один из участков.

Как сообщает El Mundo, болельщик разделся прямо на площади и принялся мастурбировать под одобрительные возгласы других фанатов.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 23:05
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